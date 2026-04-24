Sánchez pide a la UE más ambición ante la crisis energética y propone extender los fondos Next Generation

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado a la Unión Europea una mayor ambición en la respuesta a la crisis energética, proponiendo la recuperación de un impuesto a las eléctricas y la extensión del programa Next Generation EU para financiar la electrificación y la transformación energética.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , ha instado a la Unión Europea a adoptar una postura más ambiciosa frente a las consecuencias económicas derivadas del aumento de los precios de los combustibles, exacerbado por la situación en Oriente Medio .

Durante su participación en la cumbre informal de líderes europeos celebrada en Nicosia, Chipre, Sánchez expresó su insatisfacción con el paquete de medidas presentado por la Comisión Europea, considerándolo insuficiente para abordar la magnitud del problema. Su intervención se centró en la necesidad de una respuesta coordinada y contundente para proteger a los ciudadanos, las empresas y las industrias europeas de los efectos adversos de la crisis energética.

La postura del gobierno español se basa en la premisa de que algunas empresas del sector energético están obteniendo beneficios extraordinarios como resultado de la inestabilidad geopolítica y, por lo tanto, deben contribuir a financiar las medidas de mitigación. En este sentido, Sánchez abogó por la reintroducción de un impuesto a las eléctricas, similar al que se aplicó durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Argumentó que esta medida permitiría generar recursos adicionales para financiar políticas de protección social y apoyar la transición hacia una economía más sostenible. El presidente enfatizó que la situación actual exige una acción decidida y coordinada a nivel europeo para evitar que la crisis energética socave la recuperación económica y el bienestar de los ciudadanos. La propuesta española no se limita a la imposición de un gravamen a las empresas energéticas.

Sánchez también planteó la posibilidad de extender el programa Next Generation EU, el ambicioso plan de recuperación post-pandemia, más allá de su fecha de finalización prevista para este año. Reconoció que algunos fondos no han sido solicitados y podrían quedar inaccesibles, pero argumentó que una prórroga de seis a doce meses permitiría vincular estos recursos a la electrificación de la economía, la transformación energética y el fortalecimiento de las interconexiones.

Esta propuesta, aunque ambiciosa, busca asegurar que Europa cuente con los recursos necesarios para afrontar los desafíos energéticos y climáticos a largo plazo. Sánchez subrayó la importancia de invertir en la electrificación y la transformación energética verde como pilares fundamentales para aumentar la resiliencia de las economías europeas. La extensión de Next Generation EU, según el presidente, permitiría acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Esta iniciativa, sin embargo, se enfrenta a obstáculos técnicos y jurídicos, ya que la Comisión Europea ha manifestado dudas sobre la viabilidad de una prórroga del programa. A pesar de estas dificultades, Sánchez se mostró optimista y confió en que se pueda alcanzar un acuerdo que permita movilizar recursos adicionales para hacer frente a la crisis energética y promover la transición hacia una economía más verde y resiliente.

La postura española en la cumbre de Nicosia refleja un compromiso firme con la protección de los ciudadanos y las empresas frente a las consecuencias económicas de la crisis energética, así como una apuesta decidida por la transición hacia un modelo energético más sostenible y resiliente. El debate sobre estas propuestas continuará en las próximas horas, y se espera que genere un intenso intercambio de opiniones entre los líderes europeos.

La capacidad de la Unión Europea para responder de manera efectiva a la crisis energética dependerá de su capacidad para alcanzar un consenso sobre las medidas a adoptar y movilizar los recursos necesarios para proteger a sus ciudadanos y empresas





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