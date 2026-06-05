Sánchez niega cualquier conocimiento de la trama de la "fontanera" y defiende la integridad de la Guardia Civil

Pedro Sánchez asegura no haber tenido información sobre la supuesta trama impulsada por Santos Cerdán, defiende la actuación de la directora de la Guardia Civil y anuncia que el PSOE analizará la documentación antes de decidir los próximos pasos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha intentado despejar cualquier duda sobre su presunta implicación en la polémica conocida como la "trama de la fontanera".

En la reciente rueda de prensa, Sánchez aseguró que nunca avaló, ni tuvo información ni conocimiento de los hechos que supuestamente habría impulsado su antiguo colaborador del PSOE, Santos Cerdán.

"Nunca he conocido a la señora Leire Díez, ni se me ha informado sobre sus actividades; de no haberlo sabido, es porque nunca lo habría tolerado", declaró el mandatario, subrayando que su gobierno es "un gobierno limpio" y que la corrupción se limita a unos pocos individuos. El presidente, visiblemente indignado y preocupado, manifestó que el Partido Socialista está analizando toda la documentación disponible y que, en su caso, se tomarán los "siguientes pasos" una vez se concluya la investigación, sin precisar qué medidas concretas podrían adoptarse.

La dirección de la Guardia Civil, encabezada por Mercedes González, también ha sido objeto de controversia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido públicamente la integridad y profesionalismo de González, aunque ha admitido que los encuentros entre la directora y la diputada Leire Díez fueron anteriormente negados y que, tras la presión mediática, se ha visto obligado a reconocer dichos contactos.

Marlaska ha señalado que, mientras no existan pruebas que demuestren una relación entre esas reuniones y la supuesta trama de financiación ilícita, mantiene su confianza en la directora. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de reevaluar su postura si aparecen nuevos elementos que pongan en entredicho la conducta de González. Según la Unidad Central Operativa (UCO), la investigación apunta a una estructura coordinada encabezada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y la militante Leire Díez.

Los investigadores describen a los implicados como un grupo que operaba de forma conjunta y con un "objetivo de proteger los intereses puestos en juego" de ciertos miembros del partido. La UCO ha señalado que la trama incluía a varios funcionarios y colaboradores que actuaban bajo una misma dirección para influir en decisiones relacionadas con el sector del combustible, lo que ha generado una intensa presión política y mediática.

Sánchez, por su parte, ha reiterado que respeta el curso del proceso judicial y que no emitirá juicios sobre las conclusiones de la UCO, pidiendo a la ciudadanía que no tenga dudas sobre su integridad y la de su gobierno. La polémica sigue abierta, mientras se espera la resolución del sumario y se clarifiquen las responsabilidades de los implicados





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