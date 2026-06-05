Sánchez niega conocimiento sobre Leire Díez y otras noticias destacadas

Resumen de las noticias más relevantes del día: Sánchez se desmarca de Leire Díez, el Supremo anula la sanción a Vox, la huelga educativa en Catalunya persiste y acto de Rufián con Oltra en València.

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez , ha negado este viernes conocer las actividades ilícitas de Leire Díez que están siendo investigadas por la Justicia.

"Nunca he conocido ni nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez", ha afirmado ante los medios de comunicación en Montenegro, donde participa en una cumbre entre la UE y los Balcanes Occidentales. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este viernes su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras las informaciones sobre las reuniones con la exmilitante del PSOE.

La asociación franquista Luz de Trento se ha quedado sin sala para la entrega de premios que preveía realizar el próximo 27 de junio en dependencias del Ministerio de Defensa. Según han confirmado fuentes de la cartera que dirige Margarita Robles, el acto que se iba a celebrar en la Residencia Militar Alcázar de Madrid ha sido anulado.

El Tribunal Supremo ha anulado, por carecer de base probatoria, la sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox por los ingresos obtenidos por productos entre 2018 y 2020 y que el organismo consideró donaciones que vulneraban la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estima el recurso interpuesto por el partido que dirige Santiago Abascal.

Jornada de huelga educativa este viernes en toda Catalunya en un conflicto enquistado que ya suma 17 días de protestas y que se prevé intenso también durante la visita del papa León XIV. Miles de docentes, 90.000 personas según los organizadores, han vuelto a la calle después de que este jueves la consulta interna de los sindicatos haya rechazado el preacuerdo firmado con el Departamento de Educación el viernes pasado.

"No deberíamos haber aceptado el marco de negociación ligado al marco del acuerdo de marzo", ha considerado la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, que ha pedido "reflexionar". El sindicato ha hecho autocrítica después de haber apoyado la votación del preacuerdo, que las bases han rechazado. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, y la candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, protagonizarán un acto conjunto el próximo 19 de junio.

El encuentro arrancará a las siete de la tarde en el entorno del Parc de Capçalera, en la capital valenciana, bajo el título. Se trata de la tercera cita que organiza el líder independentista con otros referentes del espacio de la izquierda alternativa, después de las paradas de Madrid, junto a Emilio Delgado, y Barcelona, de la mano de Irene Montero.

Como cada viernes, mis compañeras Chema Molina, Helena Margarit, Carmen Aparicio y Virginia Simón Vega te resumen la actualidad política de la semana





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