Sánchez Lanza la Precampaña Andaluza con un Discurso Crítico hacia Israel y el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia la precampaña electoral en Andalucía desde Gibraleón, Huelva, con un doble objetivo: revitalizar el apoyo al PSOE y a su candidata, María Jesús Montero. Sánchez apuesta por una postura firme contra Israel, anunciando la solicitud de romper el acuerdo de asociación, y critica duramente al PP por supuestos bloqueos a políticas sociales y laborales.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE , Pedro Sánchez , ha dado inicio este domingo en Gibraleón, provincia de Huelva, a la precampaña electoral de cara a las elecciones andaluzas convocadas para el próximo 17 de mayo. El objetivo primordial de esta incursión es revertir la tendencia de declive del suelo electoral socialista, que según las últimas encuestas se encuentra en mínimos históricos. Paralelamente, busca impulsar la figura de su candidata a la Junta de Andalucía, la exministra María Jesús Montero , quien registra las valoraciones más bajas entre todos sus competidores en los mismos sondeos.

Sánchez ha decidido apalancarse en uno de sus argumentos políticos más sólidos y recurrentes: el pacifismo, encapsulado en su conocido lema el “no a la guerra”. En este sentido, ha anunciado una medida de gran calado diplomático: España solicitará formalmente, durante la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete que tendrá lugar el martes en Luxemburgo, la ruptura del acuerdo de asociación con Israel. La justificación es clara y contundente: “Un Gobierno que viola el derecho internacional o los principios de la UE no puede ser su socio”. Esta declaración de intenciones marca un punto de inflexión en la política exterior española y se presenta como un eje central en la estrategia electoral del PSOE.

El líder socialista ha elegido el escenario del primer mitin de precampaña para dirigirse a un público de aproximadamente 2.000 personas, a pesar de que varias decenas se quedaron fuera de la nave habilitada debido a las limitaciones de aforo. La elección de Gibraleón no es casual, ya que se trata de una provincia que históricamente ha sido un bastión electoral para el PSOE. La presencia de Sánchez en Andalucía será constante hasta el día de las elecciones, con el propósito de revitalizar a la segunda ministra a la que impulsa para unas elecciones autonómicas durante esta legislatura. La experiencia anterior en Aragón, con la exresponsable de Educación, Pilar Alegría, se saldó con 18 diputados, lo que supuso la mínima representación socialista histórica en esa comunidad. Las previsiones para Andalucía no son más alentadoras. La encuesta más reciente del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicada el pasado martes, otorga a Montero un 21% de los votos y proyecta entre 26 y 27 escaños, una cifra inferior al suelo electoral que el PSOE alcanzó en 2022, cuando obtuvieron 30 escaños. El mismo sondeo, elaborado por una institución dependiente de la propia Junta de Andalucía, sitúa a Montero como la líder política con la peor nota entre todos los candidatos, con una calificación de 3,7 sobre 10, evidenciando la dura batalla que se avecina para la candidata socialista.

Frente a este panorama electoral complejo y las bajas expectativas, Pedro Sánchez ha desplegado su arsenal político, haciendo hincapié en el reciente encuentro de presidentes progresistas celebrado en Barcelona, reiterando su compromiso con el pacifismo, presentando un balance personal positivo de la gestión del Gobierno y defendiendo la regularización de inmigrantes frente a las políticas del PP. Acusó a los populares de oponerse a este tipo de procedimientos, argumentando que “un partido que se financió en B quiere trabajadores que cobren en B”, una grave acusación que señala directamente al presunto financiación ilegal del PP. El presidente del Ejecutivo ha continuado su ataque al PP, incluyendo a Vox, afirmando que ambos partidos están bloqueando activamente las medidas que buscan facilitar el acceso a la vivienda y que buscan proteger a las clases trabajadoras ante los efectos adversos de la guerra y las fluctuaciones económicas, así como el incremento del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. En este último punto, Sánchez ha reafirmado su compromiso, reiterando su anuncio del verano de 2024: “En 2027 llenaremos la hucha de las pensiones con 25.000 millones de euros para asegurarlas para los jóvenes”. Este anuncio busca generar confianza en el futuro del sistema de pensiones y atraer el voto de los jóvenes y sus familias.

Por su parte, María Jesús Montero, en su rol de exvicepresidenta y exministra, ha recurrido a su propio balance de legislatura para fortalecer su candidatura y dar cuerpo a su lema electoral: “Defiende lo público”. Ha sido especialmente crítica con la gestión de la crisis de los cribados de cáncer de mama, calificándola como “la mayor negligencia de un sistema sanitario en este país”, debido a los retrasos de más de un año que ha provocado en el diagnóstico de tumores. Montero, quien anteriormente fue consejera de Sanidad, ha prometido que, bajo su liderazgo en la Junta de Andalucía, nadie tendrá que esperar más de 80 días para una prueba sanitaria, un compromiso directo para mejorar la atención y reducir las listas de espera. Además, ha anunciado planes ambiciosos para la construcción de 10.000 viviendas y la facilitación del acceso a las mismas, abordando así la problemática de la vivienda que afecta a muchos andaluces. “Estamos asistiendo a un desmantelamiento de lo público. Nos llevan al colapso de los sistemas sanitarios y, por lo tanto, social. No vamos a permitir que nos empobrezcan. En estas elecciones los andaluces se juegan la vida, se juegan la salud”, ha concluido Montero en Gibraleón, un municipio emblemático donde el PSOE aún conserva una mayoría absoluta, esperando que estas promesas y su defensa de lo público resuenen en el electorado andaluz y les impulsen hacia la victoria en las próximas elecciones





elpaissemanal / 🏆 11. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pedro Sánchez Elecciones Andaluzas PSOE María Jesús Montero Israel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Huawei lanza una IA que te sugiere poses para que tus fotos queden mucho más resultonasImbricada en su nueva gama de teléfonos inteligentes Pura 90, la nueva IA de Huawei sugiere al usuario poses en tiempo real para sus fotos.

Read more »

Eroski lanza la venta por WhatsApp por IA y con la entrega en una horaCampaña con descuentos de 25 euros en las tres primeras compras

Read more »

Sánchez y Montero arrancan la precampaña de las elecciones de Andalucía con un acto centrado en la sanidadEl presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desembarca este domingo en la precampaña de las elecciones andaluzas en un acto organizado por esta formación en la localidad onubense de Gibraleón.

Read more »

Defensa férrea de lo público y liderazgo progresista: Sánchez consolida su agendaMaría Jesús Montero elogia la firmeza de Pedro Sánchez frente a la injusticia y los poderes fácticos, destacando su papel en la defensa de los servicios públicos universales y gratuitos. Sánchez culmina una intensa agenda internacional en Barcelona y se prepara para la precampaña andaluza.

Read more »

Feijóo y Moreno inician la precampaña andaluza en Córdoba exigiendo explicaciones a SánchezEl líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han lanzado este domingo la precampaña para las autonómicas del 17 de mayo desde Córdoba. Moreno ha criticado la gestión del Gobierno central y ha exigido transparencia sobre el accidente de Adamuz.

Read more »

España propone a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel por violaciones de derechos humanosEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que España presentará una propuesta en Bruselas para que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. La razón principal es la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, argumentando que un gobierno que infringe el derecho internacional no puede ser socio de la UE. Sánchez hizo estas declaraciones durante un mitin de precampaña electoral y ha instado a los ministros de Exteriores europeos a apoyar esta iniciativa.

Read more »