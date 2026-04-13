Sánchez insta a China a reforzar el multilateralismo y el cumplimiento del derecho internacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, demanda a China mayor compromiso en la estabilidad global y el cese de conflictos, durante su visita a la Universidad de Tsinghua.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , ha instado a China a incrementar su contribución a un sistema multilateral estable, demandando el cumplimiento del derecho internacional y el cese de conflictos en diversas regiones. Sánchez realizó esta petición durante su discurso en la Universidad de Tsinghua, una institución de renombre en China , en el marco de su primera visita oficial a Pekín. Acompañado por su esposa, Begoña Gómez, el presidente se reunió con representantes de la universidad antes de su intervención central, donde ante un auditorio de estudiantes, subrayó la necesidad de la colaboración de las grandes potencias, como China , para lograr un sistema multilateral equilibrado. “ China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más exigiendo como hace que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, el Líbano, Cisjordania o Ucrania”, recalcó Sánchez.

Esta petición se produce después del fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra. Sánchez enfatizó que el derecho internacional, que el gobierno considera que ha sido violado en los conflictos mencionados, es la piedra angular del orden global. Tanto Europa como China, según el presidente, tienen un papel fundamental que desempeñar en asegurar su respeto. “Europa es un actor clave en la estabilidad, en la prosperidad y en la paz del mundo, y sin una Europa unida no puede haber ni habrá un orden internacional estable ni un futuro próspero para la humanidad, como tampoco podrá haberlo sin la participación de este gran país que es China”, afirmó.

El presidente del Gobierno resaltó la ascendente posición de China en el escenario mundial, destacando su liderazgo como primer exportador de bienes y cuarto en servicios a nivel global. Subrayó la transformación que la industria y la ciencia chinas están impulsando en la lucha contra el cambio climático y la reducción de la pobreza. “China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo”, declaró, advirtiendo contra la visión que interpreta el crecimiento de unos como una pérdida para otros, o que implica renunciar a relaciones al profundizar en otras. Sánchez planteó que el mundo está experimentando una multiplicación de polos de poder y prosperidad, una tendencia que España acoge desde el respeto, el realismo, la responsabilidad y la esperanza, reconociendo la existencia de diferencias y áreas de desacuerdo. “La humanidad avanza cuando construimos sobre lo que nos une, no cuando profundizamos las zanjas que nos dividen, y con ese espíritu trabajamos desde España con muchos otros países, como Brasil, India, Sudáfrica, México o China”, agregó.

Para el éxito del orden multipolar, Sánchez insistió en la necesidad de reforzar el multilateralismo, promover relaciones comerciales equilibradas y recíprocas y una mayor participación de las grandes potencias en la gestión y provisión de bienes públicos globales, como la lucha contra el cambio climático y la desigualdad, así como en cuestiones de seguridad y defensa.

Sánchez puso de relieve la importancia de las relaciones entre China y la Unión Europea, instando a China a no subestimar la relevancia de Europa, que representa el mayor bloque comercial del mundo, la segunda economía más grande, el principal receptor de inversión extranjera directa y el segundo ecosistema más innovador. El discurso del presidente español refleja la postura de España ante la creciente influencia de China en el panorama internacional, buscando un equilibrio entre la cooperación y la defensa del cumplimiento del derecho internacional. La visita a China y sus declaraciones en la Universidad de Tsinghua marcan un esfuerzo por fortalecer los lazos bilaterales y promover un orden mundial basado en el multilateralismo y el respeto mutuo. La llamada a la acción hacia China busca no solo su mayor involucramiento en la resolución de conflictos sino también su liderazgo en la defensa de valores globales compartidos, incluyendo la lucha contra el cambio climático y la promoción de la equidad social. Finalmente, Sánchez resaltó la necesidad de que China se mantenga en contacto con Europa en términos de comercio e inversión, asegurando que ambas potencias, trabajando en conjunto, pueden influir positivamente en el futuro del mundo.





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