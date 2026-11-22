Pedro Sánchez ordena anular la directiva de la Comunidad de Madrid sobre neutralidad en huelgas, calificándola de censura franquista y ataque a los derechos laborales.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha ordenado formalmente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que interponga un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar la nulidad inmediata de la ordenanza firmada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Esta normativa establece directrices estrictas para garantizar la neutralidad institucional y docente durante las paros laborales, medidas que el Ejecutivo central califica de inconstitucionales y represivas.

Directiva de Neutralidad Docente y Huelga

El conflicto se desencadenó tras la publicación de instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios, las cuales prohíben expresamente al profesorado transmitir a los alumnos sus opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales. Estas reglas, firmadas por el viceconsejero de Política y Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, José Carlos Fernández Borreguero, establecen que el centro docente es un espacio de todos los ciudadanos.

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La normativa detalla que está prohibido utilizar las clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para ganar el apoyo de los estudiantes a cualquiera de las partes involucradas en un conflicto social. Asimismo, se impide a los docentes realizar manifestaciones, recogidas de firmas o cualquier tipo de comentario que señale a compañeros que participen en los paros o decidan trabajar, bajo el argumento de mantener la imparcialidad del sistema educativo público.

Comparación Histórica con el Franquismo

Pedro Sánchez justificó públicamente esta intervención legislativa comparando la nueva directiva con los mecanismos de control utilizados durante la dictadura franquista. El jefe del Ejecutivo español señaló que, mientras que la izquierda del documento hace referencia a un formulario de censura utilizado para perseguir la libertad ideológica bajo el régimen anterior, la derecha alude al formulario con el que la Comunidad de Madrid pretende ejercer el mismo control en el siglo XXI.

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Sánchez afirmó rotundamente en su mensaje compartido a través de redes sociales que esta comparación no constituye una exageración ni una noticia falsa, sino una realidad institucional. El presidente del Gobierno consideró que las instrucciones emitidas por el Ejecutivo regional atentan directamente contra las libertades públicas y los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación, equiparando estas medidas administrativas con prácticas autoritarias del pasado.

Reacciones del Comité de Huelga

El comité de profesores que secunda la huelga indefinida en la enseñanza pública madrileña ha confirmado que la directiva ha llegado a los centros desde el pasado viernes, intensificando el conflicto existente. Los representantes del claustro han denunciado que la medida constituye un ataque frontal contra el derecho de huelga y han acusado al Gobierno regional de hostigar sistemáticamente al profesorado desde el inicio del paro.

Las acusaciones del comité detallan que la administración pública ha insultado a los docentes en lucha, despreciado sus reivindicaciones laborales e ignorado deliberadamente al comité de huelga en todas las etapas de negociación. Según los sindicatos, la administración ha elevado el tono del conflicto pasando finalmente a las amenazas, las denuncias administrativas y estas instrucciones coercitivas como herramientas para romper la resistencia del sector educativo.