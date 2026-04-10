Sánchez exige a la UE suspender el acuerdo con Israel por incumplimiento de derechos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aboga por la suspensión del acuerdo de asociación de la UE con Israel debido a la violación de principios de derecho internacional y humanitario. Defiende una Europa más integrada, con una política exterior y de defensa común, y una migración legal y segura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha defendido firmemente la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel , argumentando que este acuerdo se está incumpliendo gravemente en varios aspectos clave. Su intervención tuvo lugar durante la clausura del European Pulse Forum 2026, un evento relevante donde el jefe del Ejecutivo español expuso su visión sobre el papel crucial que Europa debe desempeñar en el complejo contexto internacional actual.

Sánchez enfatizó la necesidad de una respuesta europea basada en criterios comunes y coherentes. “Por eso, desde Europa, debemos ser claros”, afirmó, subrayando la importancia de evitar diferencias de criterio en función del conflicto en cuestión. Advirtió sobre el impacto significativo que estas divergencias tienen en la credibilidad exterior de la Unión Europea. “Hay muchos países del llamado Sur global que están observando a Europa”, señaló, destacando la importancia vital de mantener una posición unificada y consistente. El presidente fue explícito al referirse a la situación en Oriente Próximo, donde la gravedad de la situación exige una postura clara y contundente. “Por coherencia y también por empatía, lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel, porque es evidente que se están atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario”, afirmó con convicción. \Durante su intervención, Sánchez también delineó las prioridades del modelo europeo que defiende el Gobierno español. Destacó la necesidad imperiosa de avanzar hacia una política exterior y de defensa común robusta, así como hacia un mercado y un marco financiero compartidos y eficientes. “Tenemos que poner en marcha a escala europea distintos planes de acción”, indicó, haciendo referencia a iniciativas como el plan de vivienda asequible, que considera un primer paso fundamental y que debe ampliarse con medidas más concretas y ambiciosas. Asimismo, defendió una Europa abierta al comercio, al talento y a las ideas innovadoras, haciendo referencia a acuerdos internacionales que fomenten la cooperación y a la gestión responsable y ordenada de la migración. Según sus palabras, una migración “legal, segura y ordenada” es esencial para afrontar con éxito los retos actuales y aprovechar las numerosas oportunidades que se presentan en el panorama global. La visión de Sánchez se centra en una Europa más integrada, fuerte y resiliente, capaz de responder eficazmente a los desafíos del siglo XXI.\El presidente insistió en que la Unión Europea debe mantener una posición firme e inquebrantable en la defensa del derecho internacional, un principio fundamental para la paz y la estabilidad global. En este sentido, alertó sobre la urgencia de actuar ante situaciones críticas como la que se vive en Gaza, donde la situación humanitaria es alarmante. “No permitamos una nueva Gaza en el Líbano”, instó Sánchez, enfatizando la importancia de la prevención y la protección de las vidas humanas. Sánchez concluyó su intervención señalando que España apuesta firmemente por una Unión Europea con una capacidad de decisión propia, que proteja a sus ciudadanos y que mantenga un papel activo y relevante en el escenario global. Su mensaje es claro: Europa debe ser un actor global fuerte y comprometido con la paz, la justicia y el respeto al derecho internacional. Sigue las últimas noticias y la actualidad en nuestro canal de WhatsApp y en nuestro perfil de Google





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