Sánchez destaca sintonía con el Papa en paz, migración y tecnología tras reunión en el Vaticano

Pedro Sánchez se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano y resaltó acuerdos en paz, migración y tecnología, con miras a la visita papal a España.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , se reunió este miércoles con el Papa León XIV en el Vaticano en un encuentro que duró tres cuartos de hora y que calificó de 'plena sintonía' en temas clave como la paz, la migración , la inteligencia artificial y la lucha contra la pobreza.

Sánchez destacó que el Papa propone 'sentido común frente a la ley de la selva' y subrayó la coincidencia en una agenda de 'puro sentido común' que incluye la defensa de la paz a través del diálogo y la diplomacia, rechazando la carrera armamentística.

'La paz no se construye con misiles, sino con diálogo y respeto a la legalidad internacional', afirmó el mandatario, agradeciendo al Pontífice su compromiso en este camino. En segundo lugar, abordaron la lucha contra la pobreza y la malnutrición, así como la defensa de la salud global, frente a los recortes que afectan a los países más pobres.

Sánchez también destacó la 'perspectiva humanista común' en el desarrollo tecnológico, haciendo eco de la encíclica del Papa: 'Ninguna tecnología es neutral, y la IA tampoco lo es. Necesitamos una IA que anteponga una mirada humana'.

Asimismo, el presidente defendió la migración como un derecho, rechazando 'mentiras, bulos y desinformación' sobre las prioridades nacionales.

'El Papa tiene una mirada sobre la migración que compartimos', afirmó, y adelantó que este tema estará presente en la visita papal a España, especialmente a las Islas Canarias. Finalmente, Sánchez valoró positivamente los acuerdos bilaterales con la Santa Sede, como el sistema mixto contra los abusos sexuales y la resignificación del Valle de Cuelgamuros. El encuentro incluyó conversaciones cordiales con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y monseñor Gallagher.

La Santa Sede expresó satisfacción por el inminente viaje apostólico del Papa a España y destacó la necesidad de 'fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales'. Sánchez concluyó que la voz de León XIV es 'una brújula moral en la lucha contra la injusticia', poniendo en valor el mensaje de solidaridad del Pontífice en un mundo necesitado de paz y esperanza





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