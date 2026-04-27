Sánchez defiende los servicios públicos de calidad mientras persisten dudas sobre las tragedias de Adamuz y el apagón

El presidente Pedro Sánchez reafirma su compromiso con los servicios públicos de calidad, pero las tragedias de Adamuz y el apagón de 2025 siguen sin explicaciones claras. Mientras, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, mantiene su cargo a pesar de las irregularidades en la gestión del apagón.

El presidente Pedro Sánchez destacó este domingo que los servicios públicos de calidad son su prioridad nacional, en contraste con las política s impulsadas por Vox en los acuerdos de Extremadura y Aragón.

Durante un acto de precampaña del PSOE en Córdoba, Sánchez enumeró sus principales objetivos: paz en lugar de guerra, empleo frente al desempleo, servicios públicos de calidad protegidos contra recortes y privatizaciones, progreso justo en lugar de retroceso. Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por dos tragedias recientes: el accidente de Adamuz, que cobró la vida de 46 personas hace 100 días, y el apagón total del año pasado, que dejó ocho muertos y pérdidas económicas superiores a 1.600 millones de euros, según la CEOE.

Ambas catástrofes tienen su origen en una gestión deficiente de los servicios públicos o en su deterioro por falta de mantenimiento, sin que el Gobierno haya ofrecido explicaciones claras ni asumido responsabilidad alguna. Mientras, Beatriz Corredor, exministra en el Gobierno de Zapatero y actual presidenta de Red Eléctrica (REE), sigue en su cargo con un sueldo anual de 546.000 euros, a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) le abrió un expediente por una falta grave en la gestión del apagón.

Fuentes socialistas señalaron que Corredor mantiene su puesto porque el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ejerce presión sobre Sánchez para evitar su destitución, lo que implicaría reconocer la responsabilidad de REE en el apagón. A diferencia de la gestión del accidente de Rodalies, donde el ministro Óscar Puente destituyó a dos altos cargos por la muerte de un maquinista, el Gobierno no ha asumido responsabilidad alguna por la tragedia de Adamuz.

Ni siquiera el ministro acudió al funeral de las víctimas en la catedral de Huelva, a diferencia de la entonces vicepresidenta María Jesús Montero, quien evitó el contacto con los familiares de las víctimas. Ambas tragedias comparten similitudes: inicialmente, Sánchez apuntó a un posible sabotaje como causa del apagón, pero luego culpó a las empresas eléctricas privadas.

Sin embargo, los datos apuntan a una mala gestión del mix energético por parte de REE, que intentó evaluar los límites de la dependencia de las energías renovables sin garantizar la estabilidad de la red. El diario británico The Telegraph describió el apagón como un experimento fallido, donde España probó hasta dónde podía aumentar la dependencia de las renovables sin invertir en infraestructura para garantizar la estabilidad.

Los audios entre el centro de control de REE y las compañías eléctricas revelan advertencias previas sobre la inestabilidad del sistema. Tres meses antes del apagón, un técnico de REE admitió que el sistema no soportaría las oscilaciones sin generación térmica o nuclear. A pesar de estas advertencias, no se tomaron medidas preventivas. El día del apagón, un operador advirtió a REE que se produciría un colapso, pero no se actuó.

Un año después, Corredor sigue en su puesto sin asumir responsabilidad alguna, mientras el Gobierno evita explicar las causas reales de ambas tragedias





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