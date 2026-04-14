El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la regularización de inmigrantes como una necesidad y un acto de justicia, diferenciando dos caminos en la política migratoria española: el de la exclusión o el de la integración responsable.

España se enfrenta a una encrucijada crucial en su política migratoria, con dos caminos contrapuestos definidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez . Por un lado, se encuentra la postura que, según el mandatario, busca sembrar el miedo, fomentar la división y la exclusión de los inmigrantes. Por otro, se alza la visión que aboga por una gestión responsable, una integración justa y la transformación de la migración en una fuente de prosperidad compartida.

Sánchez, en una nueva carta dirigida a la ciudadanía, defiende decididamente esta segunda vía, materializada en el Real Decreto para la modificación del Reglamento de Extranjería. Esta iniciativa, que se aprobará en el Consejo de Ministros, tiene como objetivo regularizar de manera extraordinaria a aproximadamente 500.000 inmigrantes, según las estimaciones gubernamentales. El presidente expresa su orgullo de ser español en este proceso de 'normalización' y destaca el papel fundamental de estas personas en la construcción de una España 'rica, abierta y diversa'.

En su misiva, Sánchez agradece el esfuerzo de cientos de organizaciones y más de seiscientas mil personas que, durante años, han trabajado incansablemente para impulsar esta iniciativa a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una propuesta que, en palabras del presidente, ha logrado algo 'insólito en tiempos de polarización': la capacidad de unir. La iniciativa ha contado con el respaldo de diversos sectores, incluyendo la Iglesia, los sindicatos, los empresarios y una sociedad civil que comparte el objetivo de mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, fortalecer el país.

El gobierno considera que esta regularización es, ante todo, un acto de normalización y de justicia histórica, recordando los flujos migratorios que España experimentó en el pasado y subrayando la importancia de reconocer a las casi medio millón de personas que ya forman parte integral de la sociedad española. La defensa de la regularización extraordinaria se fundamenta también en una necesidad imperiosa para el país, en particular ante el envejecimiento de la población.

Sánchez argumenta que, sin la llegada de nuevos trabajadores y cotizantes, la prosperidad se estanca, la capacidad de innovación se debilita y los servicios públicos, como la sanidad, las pensiones y la educación, se ven afectados. El presidente ensalza el dinamismo de los migrantes y su impacto positivo en la economía española, sentenciando que el camino a seguir es integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya residen en el país.

El objetivo principal de la medida, según Sánchez, es reconocer derechos y exigir responsabilidades. A pesar de reconocer los desafíos que plantean las migraciones, el presidente considera que la regularización es la mejor respuesta, ya que la integración solo es posible desde la regularidad. Esta medida se percibe como una cuestión moral, ya que reconoce los derechos de aquellos que ya contribuyen a la prosperidad y la cohesión social del país.

Sánchez, desde Pekín, donde se encuentra de viaje oficial, ha reiterado la importancia de la medida, destacando su respaldo por diversos actores sociales que trascienden el ámbito gubernamental, haciendo referencia a la Iglesia, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. Además, ha recordado que a lo largo de los más de 40 años de democracia en España, se han producido numerosos procesos de regularización, incluyendo administraciones del Partido Popular.

En particular, se refiere a la regularización llevada a cabo por el gobierno de José María Aznar, que regularizó a medio millón de inmigrantes sin derechos y sin papeles. En este sentido, ha solicitado al PP, que se opone a la medida, que escuche a la patronal y a la Iglesia católica y que sea coherente con su propia historia. Respecto a Vox, que ha anunciado que recurrirá el Real Decreto, Sánchez ha señalado que este partido político convierte la migración en un elemento de polarización y confrontación política, impidiendo cualquier diálogo constructivo.

El gobierno subraya que esta iniciativa no solo es una cuestión económica, sino también una cuestión de justicia social y de reconocimiento a aquellos que han contribuido al desarrollo de España. La regularización extraordinaria busca asegurar los derechos de los inmigrantes, al mismo tiempo que establece obligaciones claras, fomentando así una integración plena y efectiva.

El enfoque del gobierno se centra en la gestión responsable de la migración, reconociendo su impacto positivo en la economía, la sociedad y la cultura españolas. La iniciativa es vista como un paso crucial para fortalecer el futuro del país, garantizando la sostenibilidad de los servicios públicos y promoviendo la diversidad y la inclusión.

Se espera que la regularización no solo mejore las condiciones de vida de los inmigrantes, sino que también beneficie al conjunto de la sociedad, creando un entorno más justo y próspero para todos. El gobierno considera que la integración de los inmigrantes es esencial para el futuro de España y se compromete a trabajar en colaboración con todos los sectores de la sociedad para lograr este objetivo.

La iniciativa también refleja el compromiso de España con los valores de la solidaridad y la igualdad, promoviendo una sociedad más abierta e inclusiva. El gobierno confía en que esta medida contribuirá a fortalecer la cohesión social y a construir un país más fuerte y más resiliente. Se espera que la regularización extraordinaria siente un precedente para futuras políticas migratorias y contribuya a una gestión más eficaz y humana de la migración en España.





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