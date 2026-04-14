Sánchez defiende la justicia tras la acusación a su esposa y aboga por fortalecer lazos con China

El presidente español, Pedro Sánchez, aborda la acusación contra su esposa durante su visita a China, donde también promueve una mayor cooperación bilateral.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , ha expresado su postura ante la reciente acusación de cuatro delitos contra su esposa, Begoña Gómez , por parte del juez Peinado. Durante su viaje oficial a China , Sánchez se refirió brevemente a la situación, defendiendo la necesidad de que la justicia actúe y afirmando su confianza en que 'el tiempo pondrá todo en su sitio'. El juez Juan Carlos Peinado, tras cerrar la investigación que inició hace dos años, propone llevar a juicio a Begoña Gómez ante un jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Además, el magistrado ha archivado la acusación por intrusismo y ha otorgado cinco días a las partes para presentar sus escritos de acusación, a pesar de proponer una nueva diligencia, lo cual podría contravenir la Ley del Jurado. La propuesta también incluye juzgar a Cristina Álvarez, asistente en la Moncloa, y a Juan Carlos Barrabés, empresario del sector de Internet.

Simultáneamente, Sánchez ha aprovechado su visita a China para defender el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y el país asiático, destacando la importancia de estrechar lazos económicos y políticos. En una rueda de prensa conjunta con el presidente chino, Xi Jinping, Sánchez enfatizó la necesidad de un orden internacional basado en reglas y la búsqueda de un mundo multipolar más estable, en contraposición a la 'ley de la selva'. Sánchez argumentó que el estrechamiento de lazos es crucial para España y Europa, especialmente en un contexto de desequilibrio comercial con China. El presidente español reconoció la existencia de un desequilibrio comercial, pero enfatizó la importancia de crear cadenas de suministro que generen empleo y riqueza tanto en China como en Europa. Sánchez reiteró el interés de España en ser vista como un socio y destino de inversión para China.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, ha respaldado la postura de Sánchez, afirmando que ambos países se encuentran 'en el lado correcto de la historia' al defender el derecho internacional, que según él, ha sido 'gravemente socavado'. Xi resaltó la coincidencia de posiciones entre ambos países en temas internacionales y expresó su satisfacción por el desarrollo estable de las relaciones bilaterales hispano-chinas. El mandatario chino subrayó la importancia de la cooperación para contrarrestar la tendencia hacia la 'ley de la selva' en el ámbito internacional, y llamó a reforzar la comunicación y la confianza mutua entre ambos países. Xi Jinping destacó que la profundización de la cooperación bilateral es clave para los intereses de ambos pueblos, especialmente en un mundo 'cambiante y turbulento'. Sánchez, al responder, valoró la hospitalidad china y la solidez de la relación bilateral, destacando el establecimiento de un diálogo estratégico entre ambos países. Este encuentro bilateral refleja la voluntad de ambas naciones de fortalecer sus lazos en un contexto global de transformación.





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