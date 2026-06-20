El presidente Pedro Sánchez intentó justificar la ocultación de joyas valoradas en 1,3 millones de euros por parte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero alegando una "ley de buen gobierno" de 2008 que nunca existió. Mientras tanto, el entorno de Zapatero ha ofrecido cinco versiones distintas sobre el origen de las joyas, la última un regalo del rey saudí, pese a que el Código de Buen Gobierno de 2005, aprobado por el propio Zapatero, ya obligaba a entregar regalos valiosos al Patrimonio del Estado. La polémica ha generado indignación y ha puesto en jaque la credibilidad tanto del expresidente como de sus defensores.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en el centro de una polémica por la ocultación de joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su caja fuerte.

Aunque el Código de Buen Gobierno aprobado por su propio Consejo de Ministros en marzo de 2005 ya obligaba a entregar regalos valiosos al Patrimonio del Estado, Zapatero no lo hizo. En torno a él se han difundido al menos cinco versiones distintas sobre el origen de las joyas, la última de las señala que fueron un regalo del rey de Arabia Saudí durante su visita a España en 2007.

Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha logrado desmentir la evidencia de que las joyas permanecieron sin declarar, lo que podría constituir delitos de blanqueo, fiscal y de contrabando. El ministro Luis Arroyo, portavoz del Gobierno, ha difundido la versión del regalo saudí, lo que ha generado indignación en instituciones como el Ateneo de Madrid, donde se le acusa de manchar la imagen de la entidad.

Por su parte, el actual presidente Pedro Sánchez intentó defender a Zapatero en Bruselas invocando una supuesta "ley de buen gobierno" de 2008 que en realidad no existe, para justificar la ocultación. Sánchez afirmó que en 2007 no existía legislación sobre regalos a presidentes, pero omitió que el Código de 2005 ya regulaba la materia. La inconsistencia de los argumentos y losconstant changes in the story have deepened the crisis of credibility surrounding the former president and his defenders





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