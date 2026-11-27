El presidente del Gobierno confrontó a sus rivales de derecha por su postura patriota, recordando que él fue el único en jurar la bandera, mientras desmiente las afirmaciones de Abascal sobre su historial militar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lideró una contundente reprensión contra los líderes de la derecha durante el debate presidencial a cuatro, atacando la credencia patriótica de sus rivales políticos. En un momento de alta tensión, Sánchez afirmó que tanto Alfonso Fernández Díaz como Santiago Abascal se presentan como figuras patrióticas, pero resaltó que él es el único de los tres que ha completado el servicio militar obligatorio.

Confrontación directa sobre el servicio militar

Durante el bloque dedicado a la política exterior del debate, la tensión se intensió cuando el candidato de Vox, Santiago Abascal, dirigió insultos personales hacia el presidente del ejecutivo, calificándolo como el candidato marroquí a las elecciones. En respuesta, Pedro Sánchez no dudó en interpelar directamente a sus oponentes, señalando que ni el líder del Partido Popular ni el de Vox habían realizado dicho servicio. Sánchez subrayó su propia trayectoria militar como un acto de civismo y lealtad, al contrario de la imagen que proyectan sus adversarios.

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En el heat del debate, Pedro Sánchez espetó: van de patriotas aquí el señor Feijóo y el señor Abascal, y de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo. Esta declaración buscaba desarmar la narrativa de superioridad moral y nacionalista que utilizan sus rivales en la campaña electoral, poniendo el foco en las acciones concretas de cada candidato en lugar de las retóricas vacías.

Mientras Pedro Sánchez argumentaba, Santiago Abascal intentó intervenir por encima de él para corregir la narrativa histórica. El líder de Vox afirmó haber realizado más servicio militar que el presidente del Gobierno, una afirmación que resultó ser factualmente incorrecta según los registros públicos. Abascal aplazó su incorporación a filas en tres ocasiones distintas, dos de ellas por motivos de estudios y una tercera cuando ya era concejal del Partido Popular en Llodio. Además, es un dato relevante que el servicio militar obligatorio fue suspendido en el año 2001, lo que implica que Abascal no llegó a prestar dicho servicio.

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Acusaciones de traición a la política exterior

La crítica de Pedro Sánchez trascendió el aspecto individual del servicio militar para atacar la política exterior defendida por la derecha. El presidente del Gobierno resumió la posición de Santiago Abascal y Alfonso Fernández Díaz con una frase contundente: siempre contra España. Según la versión oficial, estos políticos habrían aplaudido amenazas e insultos proferidos por líderes internacionales como Donald Trump, Javier Milei y Benjamin Netanyahu contra el Gobierno español.

Pedro Sánchez argumentó que no existe una bandera lo suficientemente grande para tapar las supuestas traiciones de sus rivales. Para el ejecutivo socialista, la postura de los partidos de derecha se caracteriza por apoyar públicamente a figuras que han hostigado diplomáticamente a España, lo que consideran una falta de patriotismo real. Esta acusación busca pintar a la oposición como alineada con intereses externos en detrimento de la soberanía nacional.

El debate no solo fue un intercambio verbal entre los candidatos en el plenario, sino que también se trasladó a las redes sociales y a la prensa. El exministro Óscar Puente, figura destacada del PSOE, difundió imágenes antiguas de Pedro Sánchez durante su paso por el servicio militar. Estas fotografías servían como evidencia visual para contrastar la supuesta farsa patriótica de sus oponentes con la trayectoria real del presidente del Gobierno.

Respuestas y deslegitimación del liderazgo opositor

Óscar Puente no se limitó a compartir imágenes, sino que lanzó un dardo directo contra el líder de Vox. En sus declaraciones, Puente afirmó que Santiago Abascal solo utiliza la ropa militar para las fotografías de perfil o posados. Para el exministro, esto evidencia la diferencia entre ser un líder de verdad y ser una mentira andante. Este tipo de ataques complementarios buscan erosionar la credibilidad de los líderes opositores ante la opinión pública.

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El uso de imágenes de archivo por parte del PSOE indica una estrategia clara para mantener el foco en las inconsistencias de la derecha. Al resaltar que Pedro Sánchez fue el único en cumplir con el deber militar de la época, el ejecutivo intenta consolidar su imagen como el garante de la tradición y la lealtad institucional frente a una oposición que describe como oportunista. La confrontación deja claro que el debate no será solo sobre políticas públicas, sino sobre la identidad y la legitimidad moral de los líderes.

Las tensiones evidenciadas en este intercambio sugieren que la campaña electoral continuará marcada por personalismos y ataques directos a la biografía de los rivales. La recriminación sobre el servicio militar se ha convertido en un símbolo de la lucha por el liderazgo patriótico en España. Mientras Pedro Sánchez defiende su récord como un activo, sus rivales deben trabajar para despejar las dudas sobre su historial y justificar su postura política frente a las acusaciones de traición. Este episodio queda registrado como uno de los momentos más ácidos del debate a cuatro.