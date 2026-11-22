Pedro Sánchez utiliza el Pabellón Príncipe de Asturias para revertir la declaración de persona non grata aprobada por el PP y Vox en la Asamblea Regional de Murcia, marcando un punto clave en el cierre de campaña.

Pedro Sánchez transformó la declaración de persona non grata aprobada por la Asamblea Regional de Murcia en el eje central de su discurso electoral en el Pabellón Príncipe de Asturias el domingo. Este acto se produce apenas tres semanas después de que el parlamento autonómico adoptara la moción contra el presidente del Gobierno en funciones mediante los votos del Partido Popular (PP) y Vox.

El evento central de la campaña en Murcia

El socialista convirtió el recinto en el escenario de un enfrentamiento retórico directo con la oposición regional, presentando la decisión legislativa como un símbolo de la "mala educación" frente a la "buena política". Francisco Lucas, secretario general del PSRM, protagonizó un gesto simbólico al tachar la palabra "non" de un cartel que indicaba a Sánchez como persona indeseable, reescribiéndolo como "bienvenido a tu casa" ante una multitud que agotó las localidades del pabellón.

Also read La infusión de Pedro Sánchez: Análisis del tono calmado en el debate contra Feijóo

Detalles de la moción parlamentaria y sus autores

La resolución, adoptada el pasado 3 de noviembre, fue impulsada por el presidente de la Asamblea Regional, Celia Villalobos (conocida localmente como Antelo), y la también exdiputada de Vox, Virginia Martínez. Este evento marca la primera vez en la historia democrática que un parlamento autonómico aprueba una declaración de este tipo contra un presidente del Gobierno en ejercicio, aunque carece de efectos jurídicos vinculantes.

Posiciones de los partidos y debate político

Sánchez ironizó sobre la situación, citando la canción "Mala reputación" para afirmar que, para la derecha, todo lo que hace le parece mal. El candidato del PSOE ha enmarcado estas elecciones como un referéndum sobre la calidad de la política, contrastando su gestión con las acciones de los partidos de derecha. Ha criticado específicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha defendido la reforma laboral y las políticas de vivienda como logros fundamentales.

Advertisement

Afluencia masiva y contexto del mitin

El evento registró una afluencia superior a la de los actos previos, con fuentes del PSOE estimando que más de diez mil personas asistieron, de las cuales más de seis mil se quedaron en el exterior. Esta concurrencia supera la asistencia del mitin de Vox en el mismo lugar hace ocho días, a pesar de que el dispositivo policial fue sensiblemente menor. El ambiente dentro del pabellón fue de apoyo masivo, con gritos de "Pedro, amigo, Murcia está contigo".

Próximos pasos y impacto en la jornada electoral

Este mitin cerró un domingo de campaña intensa en la región, dado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocó su propio acto en Murcia apenas media hora después, arropado por el presidente de la Región, Fernando López Miras. Sánchez ha pedido una mayoría progresista para avanzar en servicios públicos, derechos laborales y pensiones dignas, reiterando que estos avances se lograron con un gobierno de coalición en minoría parlamentaria.