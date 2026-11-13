Sánchez confirma a Begoña Gómez como activo electoral del PSOE en el arranque de campaña

El PSOE inicia la campaña electoral en España con un mitin masivo en Sevilla donde Begoña Gómez asume su rol político. Pedro Sánchez busca la reelección mientras encuestas previas sitúan a la derecha como favorita.

Las elecciones generales en España arrancan oficialmente en la medianoche de este jueves, marcando el inicio de una disputa política intensa que definirá la gobernabilidad del país para los próximos años. Los principales formaciones políticas han volcado sus esfuerzos en las primeras horas de la campaña, una etapa decisiva que podría alterar el panorama tradicional de la democracia española.

El escenario electoral presenta un choque frontal entre dos modelos antagónicos: la coalición progresista liderada por Pedro Sánchez, que ha mantenido la jefatura del Ejecutivo durante los últimos ocho años, y una alianza de la derecha y la extrema derecha que aspira a transformar consensos básicos como el sistema público de pensiones, las bajas laborales y la actividad sindical. Esta batalla ideológica sin cuartel pondrá a prueba la resistencia del bloque de izquierdas frente a un proyecto político de la derecha que no oculta su intención de cambiar el statu quo.

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Begoña Gómez asume un rol activo en la campaña

Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, participó por primera vez en un mitin electoral del PSOE bajo el lema la fuerza de las mujeres, confirmando su estatus como activo clave para la estrategia de Ferraz. La intervención tuvo lugar en Sevilla, donde un auditorio Fibes repleto de 4.000 personas asistió a lo que se convirtió en el verdadero reinicio de la campaña socialista tras la contención posterior al accidente ferroviario en Urda.

Gómez dedicó su discurso a reclamar la independencia de las mujeres respecto a las carreras de sus parejas, declarando que el tiempo de ser señoras ha terminado. Su mensaje enfatizó la autoría de sus propias vidas y la lucha por defender su trabajo profesional contra los juicios externos. Aunque evitó hacer referencia explícita a su situación procesal con el juez Peinado, su presencia en el acto fue interpretada como un gesto de resistencia política y visibilización.

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Las encuestas se alejan del consenso democrático

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presenta un sondeo preelectoral que se distancia significativamente del resto de las encuestas publicadas, situando a la suma del PP y Vox lejos de la mayoría absoluta en los escaños. Esta divergencia marca un punto de inflexión en la demoscopia, sugiriendo una partida más ajustada de lo que la mayoría de los analistas vaticinaban inicialmente para este proceso electoral.

Dentro del PSOE y la Moncloa, se manejan indicadores que otorgan máxima fiabilidad a la posibilidad de que el partido de Sánchez no solo gane las elecciones, sino que impida que la alianza derecha-extrema derecha alcance los 176 escaños necesarios para una mayoría absoluta. Esta perspectiva interna contrasta con la inmensa mayoría de sondeos externos que predicen un triunfo claro para el bloque liderado por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Sánchez impulsa una movilización histórica para el 29N

Pedro Sánchez hizo un llamado directo a la militancia y al electorado para recuperar la épica y lograr una movilización histórica que permita remontar la posición en las encuestas. El presidente del Gobierno destacó la importancia de las dos semanas de campaña para definir el resultado del 29N, alejándose de la idea de que la partida está perdida y buscando replicar el dinamismo del 23J de 2023.

En su discurso, Sánchez defendió con firmeza el legado del actual Gobierno, especialmente en lo referente a las reformas laborales y los derechos sociales. Criticó duramente a la oposición por etiquetar a los sindicatos de basura o mafia, y subrayó la necesidad de agradecer su apoyo en logros como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones y la ley Riders.

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Las derechas prometen un cambio estructural en España

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal abrieron la campaña con mensajes claros centrados en la promesa de cambiar España a fondo. Su narrativa se construye sobre la insatisfacción con el modelo actual y la intención de revertir políticas progresistas que consideran perjudiciales para la economía y la estabilidad social del país.

La confrontación en las plazas y auditorios, como la de Sevilla, refleja la polarización existente en la sociedad española. Mientras el PSOE busca mantener el apoyo de su electorado progresista con un tono festivo y reivindicativo, las formaciones de derecha y extrema derecha mantienen un discurso de ruptura y cambio radical, definiendo así los dos caminos posibles para el futuro inmediato de la nación.