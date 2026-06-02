Sánchez buscará demostrar en el Comité Federal que las nuevas medidas evitan otro 'caso Cerdán'

El 27 de junio, el PSOE celebra un Comité Federal donde la dirección presentará un balance de las medidas internas aprobadas hace un año, con el objetivo de acreditar que se ha cambiado la cultura interna y se han erradicado prácticas como las de Santos Cerdán.

Pedro Sánchez intentará acreditar ante el Comité Federal del PSOE , que se reunirá el próximo 27 de junio, que las medidas internas adoptadas por el partido impiden que se repita un caso como el de Santos Cerdán.

Desde la dirección socialista en Ferraz señalan que con la llegada de Rebeca Torró a la Secretaría de Organización se han cambiado las formas de hacer las cosas y se ha modificado la cultura interna del partido. Este Comité Federal, máximo órgano entre congresos, se celebra un año después del anterior, que tuvo lugar el 5 de julio de 2025, y en el que Sánchez ya anunció una serie de controles para evitar situaciones como las vividas con Cerdán y otros casos.

En aquella ocasión, Sánchez hizo un discurso en clave interna, aunque entonces no se conocía la dimensión de las actividades de Leire Díez junto a Cerdán, que ahora están judicializadas. No obstante, en Ferraz vinculan esos comportamientos a los que provocaron la defenestración de Cerdán y la petición de perdón pública de Sánchez. Uno de los puntos clave del próximo Comité Federal será hacer balance de ese "nuevo PSOE" que proclamó la portavoz Montse Mínguez.

Se presentará un informe de balance de las medidas aprobadas hace un año y se testará el clima interno del partido. Entre los cambios implementados, destaca la reorganización del equipo de la Secretaría de Organización, con un reparto de funciones para evitar la acumulación de poder en una sola persona. Sánchez ya señaló en julio de 2025 la necesidad de reforzar el equilibrio de poderes y establecer cargos más colegiados.

También se ha impulsado la rotación de responsables en movimientos concretos, para evitar dejar a una persona al cargo de asuntos relevantes sin supervisión. En materia de transparencia, se ha actualizado el portal de transparencia, aunque de manera parcial, incluyendo información económica, presupuestaria, convenios, subvenciones y retribuciones de cargos del partido.

Además, se han regulado los plazos máximos de resolución de expedientes disciplinarios en casos de corrupción, tras la dilatación del expediente de José Luis Ábalos, que estuvo abierto desde 2024 hasta hace un año. También se modificó el artículo 43 del estatuto para que la declaración de bienes y actividades se presente ante las comisiones de ética y garantías regionales.

Se ha reforzado el canal de denuncias, dándole copia a la Comisión de Ética y Garantías de todos los escritos y potestad para emitir informes sobre integridad y buen gobierno. Asimismo, se han mejorado los protocolos antiacoso en colaboración con sectores feministas.

En el día a día, fuentes del partido aseguran que hay un mayor control de gastos, exigiendo un doble ticket para cualquier justificación: el del gasto y el de la tarjeta bancaria, una medida que responde a los gastos "llamativos" que Ábalos cargó al partido y que fueron detectados por un informe interno. Todo ello con la mirada puesta en el sumario sobre las presuntas actividades ilícitas de Díez y Cerdán, que permanece secreto, pero ante el que la dirección promete actuar con contundencia cuando lo conozcan





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