Sánchez anuncia 820 millones para familias monoparentales y amplía derechos

Pedro Sánchez aprueba un real decreto-ley con 820 millones de euros para 760.000 familias monoparentales, otorgando título oficial y beneficios de familias numerosas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo presentará este martes al Consejo de Ministros un real decreto-ley diseñado para reconocer oficialmente a las familias monomarentales y monoparentales. Esta iniciativa busca reforzar significativamente su protección social y garantizar que criar a hijos en solitario no implique carecer de apoyo institucional. La medida responde a la necesidad de adaptar el marco legal a las realidades familiares contemporáneas, donde un solo progenitor asume la responsabilidad principal.

Creación de un título oficial específico

El Ministerio de Derechos Sociales, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha impulsado esta norma que introduce un título específico para las familias monoparentales. Según las fuentes del departamento, esta creación reconoce explícitamente su especial vulnerabilidad y garantiza una protección jurídica y social diferenciada. No se trata solo de un cambio simbólico, sino de un mecanismo que abre la puerta a beneficios concretos y asistencia directa para estos hogares.

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Ampliación de beneficios y nuevas categorías

Una de las disposiciones más relevantes del texto legal es que las familias con un solo progenitor y al menos dos hijos serán consideradas automáticamente como familias numerosas. Esta clasificación les otorga acceso a una serie de ventajas fiscales, educativas y sociales antes reservadas a estructuras familiares de mayor tamaño. Además, la norma amplía los beneficios a aquellas familias numerosas en las que el padre o la madre tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Esta cláusula responde a años de reclamaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Impacto económico y alcance demográfico

Las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales proyectan que esta iniciativa beneficiará a un total de 760.000 familias. Este número se traduce en un impacto directo sobre en torno a tres millones de personas que dependen de estos núcleos familiares. Para hacer realidad estas mejoras, se ha asignado una partida presupuestaria anual de más de 820 millones de euros. La inversión está dirigida a sostener las ayudas económicas y los servicios de apoyo que acompañan a la nueva categoría legal.

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Contexto social y datos de pobreza

El impulso a esta ley se enmarca en datos alarmantes sobre la situación vulnerable de estos hogares. El último informe sobre el Estado de la Pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español revela que más del 22% de las personas y hogares monoparentales se encuentran en pobreza severa. Además, el 21% sufre pobreza no severa, y un 10,5% está próximo a caer en la pobreza. Las estadísticas indican que más del 80% de estas familias están encabezadas por mujeres, lo que subraya la urgencia de medidas que mitiguen la desigualdad de género en la economía doméstica.

Acceso a categorías especiales y próximas medidas

El nuevo texto legal también amplía el acceso a la categoría especial de familia numerosa a aquellos hogares con cuatro o más hijos. Asimismo, se establece un criterio de ingresos para las familias con un menor número de hijos: aquellas que tengan una renta inferior al 150% del IPREM por miembro podrán acceder a esta categoría a partir del tercer hijo. Pablo Bustinduy ha celebrado la aprobación como el fin de un largo proceso, destacando que se ha logrado una ley de protección social integral para las familias monomarentales, las numerosas con pocos recursos y las que incluyen personas con discapacidad. El Consejo de Ministros aprobará el decreto este martes, poniendo en marcha el mecanismo que transformará la vida de cientos de miles de ciudadanos españoles.