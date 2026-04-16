Sánchez ancla a España en la órbita de China con 19 acuerdos estratégicos

El viaje del presidente del Gobierno a Pekín culmina con un extenso paquete de 19 acuerdos que posicionan a España como una plataforma clave para la proyección china en la Unión Europea. Los pactos abarcan desde el ámbito político-diplomático y económico hasta la ciencia, el transporte y la cultura, buscando un equilibrio en una relación bilateral marcada por la asimetría.

El reciente viaje del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , a Pekín ha trascendido la mera imagen protocolaria junto al líder chino Xi Jinping. La visita ha cristalizado en la firma de un ambicioso paquete de 19 acuerdos, cuya materialización consolidará a España como una plataforma estratégica para la expansión de China en el seno de la Unión Europea .

El Ejecutivo español ha presentado este conjunto de pactos como una iniciativa destinada a 'equilibrar' una relación económica que se percibe como 'todavía muy asimétrica'. Sin embargo, la realidad subyacente a estos acuerdos dibuja un entramado de mecanismos diplomáticos, económicos, académicos y culturales que buscan anclar a España en la esfera de influencia de Pekín en prácticamente todas las facetas de la relación bilateral. Sobre el papel, España ofrece a China estabilidad política interna, un acceso privilegiado al mercado europeo y una economía caracterizada por su apertura. A cambio, se espera que China aporte una considerable inversión, amplíe su mercado para productos españoles y establezca un 'diálogo estratégico' que, hipotéticamente, elevaría la relevancia de España dentro de la arquitectura comunitaria, superando su peso demográfico y económico convencional. A pesar de las grandes expectativas, el contenido específico de estos 19 instrumentos aún se mantiene envuelto en una considerable opacidad. Desde la Moncloa, se ha emitido una escueta nota informativa que detalla tres memorandos de entendimiento de carácter económico, aludiendo de manera general al resto de los acuerdos sin especificar su alcance jurídico, su letra pequeña ni si requerirán un trámite formal en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Algunas fuentes sectoriales, particularmente en el ámbito agroalimentario, ofrecen un nivel de detalle algo mayor, desglosando protocolos fitosanitarios firmados por el Ministerio de Agricultura. No obstante, la información oficial sigue siendo fragmentada, obligando a una labor de reconstrucción a partir de piezas dispersas, lo que dificulta una evaluación completa y transparente de los acuerdos alcanzados. La falta de transparencia en la difusión de estos acuerdos contrasta marcadamente con la ambición declarada del paquete, que Sánchez ha presentado como un hito cualitativo en las relaciones hispano-chinas. En la práctica, tanto el Congreso de los Diputados como los socios europeos disponen, por el momento, de escasa información más allá de los titulares de prensa y las intenciones manifestadas por el Gobierno. En el núcleo político-diplomático, destaca la creación de un nuevo Mecanismo de Diálogo Estratégico entre los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países, encabezados por José Manuel Albares y Wang Yi, respectivamente. Según el Ministerio de Exteriores español, este mecanismo busca conferir regularidad a las cumbres de alto nivel, realizar un seguimiento del Plan de Acción 2025-2028 y elevar la Asociación Estratégica Integral con motivo de su vigésimo aniversario, un hito que se remonta a la firma de José Luis Rodríguez Zapatero en su momento, quien hoy es considerado un actor influyente en las relaciones con China. Este canal diplomático establecerá una mesa de diálogo permanente para abordar cuestiones bilaterales, regionales —incluida la compleja relación de China con la propia Unión Europea— y globales, abarcando desde la seguridad hasta la gobernanza internacional. Este enfoque se alinea directamente con la visión de Sánchez de 'reformar el orden internacional' en colaboración con Pekín, revitalizando el diálogo político con China en un contexto donde Bruselas la define como un 'rival sistémico' y advierte sobre su potencial de injerencia. En el ámbito económico, la cartera de Economía ha sellado tres memorandos de entendimiento de gran relevancia. El primero busca fortalecer las cadenas industriales y de suministro; el segundo, impulsar proyectos de inversión enfocados en la sostenibilidad y la descarbonización; y el tercero, facilitar las exportaciones españolas bajo la iniciativa 'Compartir el Gran Mercado'. La prioridad explícita declarada es atraer inversión de 'alto valor añadido', algo que hasta la fecha ha sido esquivo, como la transferencia tecnológica, la formación especializada y una mayor generación de empleo local en España. La prensa pequinesa, por su parte, ha interpretado el viaje de Sánchez como una oferta al gobierno chino, sugiriendo que su rechazo a Estados Unidos equivale a una declaración de intenciones hacia China. Para alcanzar los objetivos de mayor valor añadido, se contempla la creación de un mecanismo conjunto que identifique sectores prioritarios, coordine misiones comerciales y mejore la visibilidad del producto español en ferias y plataformas chinas. En el frente agroalimentario, el Ministerio de Agricultura ha logrado concretar seis acuerdos que amplían o abren el mercado chino a productos españoles. Estos acuerdos incluyen protocolos de sanidad animal, autorizaciones fitosanitarias para la exportación de pistacho e higo seco, dos convenios relacionados con el sector porcino, otro acuerdo sobre el uso de proteínas animales como fertilizante y un memorando sobre indicaciones geográficas. Este conjunto de medidas facilitará la entrada de un mayor número de empresas españolas de elaborados térmicos en el mercado chino y reforzará el reconocimiento de las denominaciones de origen españolas. Estos sectores son áreas en las que España ya goza de una fuerte competitividad y que, al mismo tiempo, Pekín utiliza como palanca de influencia en el escenario europeo. La dimensión científica, de transporte y cultural es la que quizás mejor ejemplifica la concepción de España como una plataforma para China. Se ha firmado un memorando de cooperación en transporte sostenible e infraestructuras, vinculado a la movilidad verde y la conectividad que China busca proyectar hacia Europa. Paralelamente, se anuncian desarrollos de campus universitarios conjuntos, proyectos colaborativos entre el Museo Arqueológico Nacional de España y el Museo Nacional de China, y cooperación en materia de gestión forestal y biodiversidad. El Plan de Acción incluye también intercambios en los ámbitos educativo, deportivo y turístico, consolidando así las universidades y la cultura como un puente de conexión, ahora agilizado para la nueva relación bilateral





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