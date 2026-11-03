Sónar 2027 anuncia formato original y primeros artistas en Barcelona

El festival Sónar confirma su regreso al formato clásico en 2027 con Bonobo, Tokischa y Yung Lean. Descubre la programación oficial y los cambios de sede.

El Festival Sónar ha confirmado que la edición de 2027 recuperará su estructura inicial tras dos años de adaptación temporal. Este anuncio se produce mientras el evento ya presenta a sus primeras figuras musicales para la 34.ª convocatoria. La organización busca restaurar el equilibrio entre la innovación tecnológica y la música electrónica en un entorno urbano consolidado.

Regreso al Formato Original del Sónar

El Sónar volverá a su formato inicial en la edición de 2027 después de celebrarse este año los formatos de Día y Noche en el recinto de Fira Gran Via. Así, en la edición de 2027, el Sónar de Día se celebrará en el frente marítimo del centro de Barcelona y reincorporará el Sónar+D a su programa. Mientras tanto, el Sónar de Noche recuperará su formato tradicional de dos noches y cuatro escenarios en Fira Gran Via.

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La Sónar Week seguirá ocupando Barcelona de punta a punta con OFFSónar en el Poble Espanyol y Sónar District y Sónar Kids en el Parc del Fòrum. Esta distribución geográfica asegura una presencia completa del festival por toda la capital catalana durante la semana principal.

Artistas Destacados en la 34.ª Edición

El Sónar ha anunciado este martes los primeros 30 artistas que conformarán parte de la cartelera oficial. La 34.ª edición contará con los directos de Bonobo, Tokischa, Yung Lean, Jessie Ware y Cornelius. Estos nombres representan una selección diversa que abarca desde la electrónica contemporánea hasta el pop experimental y el dembow dominicano.

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Bonobo presentará su último trabajo con un espectáculo en directo diseñado por Pierre Claude, responsable de los directos de artistas como Air, Gesaffelstein o Phoenix. Tokischa, figura clave del dembow, ha colaborado con Rosalía, J Balvin, Madonna, A$AP Rocky, Nathy Peluso o Skrillex. Yung Lean llega como icono del cloud rap de los años 2010, mientras que Jessie Ware defiende el groove de la música disco.

El japonés Cornelius lleva más de tres décadas reinventando el pop experimental y llega ahora al Sónar para presentar su nuevo álbum. Además, destacados DJs como Carl Cox, Peggy Gou, KI/KI, Romy y Honey Dijon completan la lista inicial de confirmaciones sonoras para la próxima temporada.

Contexto Histórico y Proyección Futura

La edición del 2026 cerró con una asistencia de 150.000 espectadores una 33.ª edición marcada por el cambio de dirección de François Jozic y de ubicación. El traslado previo al recinto de Fira Gran Via permitió mantener la continuidad del evento durante la transición organizativa. Ahora, la estrategia se centra en devolver la experiencia a sus raíces originales.

De este modo, la faceta diurna del Sónar vuelve a un punto céntrico y cómodo de la ciudad. Esto facilita la asistencia tanto del público habitual como de nuevos asistentes que quieran descubrirlo por primera vez. El espacio elegido fomenta el descubrimiento de nuevos artistas y propuestas culturales únicas.

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En 2027, el mismo espacio que acoja la programación musical diurna del Sónar será también el lugar donde la creatividad tecnológica se encuentre con la cultura. Esta integración conecta a artistas, investigadoras, innovadores e instituciones, manteniendo la esencia crítica del festival. El Sónar de Noche en Fira Gran Via continuará siendo el escenario para grandes espectáculos audiovisuales y sonidos alternativos.