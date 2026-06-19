Sónar 2026: Cabaret Voltaire y Metrika abren la 'nueva era' del festival

La veterana banda británica Cabaret Voltaire, junto con Metrika y Speedy J, han marcado el arranque de la 'nueva era' del festival Sónar en su 33ª edición. El festival ha trasladado su actividad a Fira Gran Vía, con una apuesta segura en la oscuridad clásica de los veteranos Cabaret Voltaire y el descaro deslenguado de Metrika.

La veterana banda británica Cabaret Voltaire , junto con Metrika y Speedy J , han marcado el arranque de la 'nueva era' del festival Sónar en su 33ª edición.

El festival ha trasladado su actividad a Fira Gran Vía, con una apuesta segura en la oscuridad clásica de los veteranos Cabaret Voltaire y el descaro deslenguado de Metrika. La banda británica ha desembarcado en el escenario Sónar Hall para celebrar sus más de cincuenta años de carrera subversiva, memoria viva de la mutación de los sonidos electrónicos.

El dúo, formado por Stephen Mallinder y Chris Watson, ha demostrado que los setenta son los nuevos treinta, porque su directo, a la sombra de unas desasosegantes proyecciones, es la reafirmación de status de banda mítica. En el Sónar Car, un escenario de atrayente terciopelo rojo por fuera y tenebrosamente negro en su interior, se ha presentado el contundente proyecto a cargo del maestro holandés del techno Speedy J, acompañado por otros cuatro jinetes.

Durante cinco horas, estas cinco cabezas y diez manos se han situado bajo un gran monolito negro para improvisar una virtuosa sesión en directo y colaborativa, que se ha expandido sin piedad sobre los presentes como una turbina nuclear, demoledora. Aunque el espacio de Fira Gran Vía no tiene el encanto crepuscular de los atardeceres que ofrecía el escenario Village de Fira Montjuic, los organizadores estaban satisfechos de cómo estaba yendo esta primera jornada de cambios.

La verdad es que tenemos muy buena respuesta de momento, no solo en la venta de entradas, sino también en las sensaciones, en las caras de la gente cuando entra y ves cómo reacciona, ha comentado Miquel Trullols, responsable de comunicación del festival. Los cientos de fieles que se han dejado caer por el SónarPark cuando el sol seguía en alto para ver a Metrika, cantante valenciana que lleva la grosería por bandera, han demostrado que el show, un despliegue de reguetón y dembow maquinero, firma de su Castellón natal, ha llevado a Thais Amores a cantar, buque insignia de la artista que acumula más de 15 millones de reproducciones en Spotify





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