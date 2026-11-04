Sálvame: el presentador reivindica sus 15 años en Telecinco y el legado del programa

El presentador de Sálvame defiende sus 15 años en el programa de Telecinco, cancelado el 23 de junio de 2023, y se niega a repetir públicamente su dolor.

El presentador de Sálvame admitió que el programa de Telecinco acumuló muchos errores y excesos a lo largo de su trayectoria, aunque aseguró sentirse cada vez más orgulloso de haber formado parte de él. Sus declaraciones se produjeron en una intervención en Telecinco, la cadena que canceló el espacio de la noche a la mañana el 23 de junio de 2023.

Según el presentador, haber trabajado durante 15 años en el programa le ha permitido formar parte de la historia de un espacio que, a su juicio, ha marcado la televisión del país. Con esas palabras, reivindicó el legado de Sálvame frente a las críticas que, según él, se repiten desde su salida de la pantalla.

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Legado de Sálvame tras 15 años en antena

El presentador de Sálvame sostuvo que el balance del programa debe valorarse en su conjunto, incluidos los excesos que él mismo reconoce. Para el presentador, admitir los fallos no resta valor a lo construido durante quince años de emisiones en Telecinco.

Según sus palabras, su orgullo por el programa ha crecido con el paso del tiempo y no ha disminuido. Lo describió como un espacio que dejó huella en la televisión española, y defendió que esa huella merece reconocimiento.

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En la misma línea, el presentador explicó que su postura sobre Sálvame se ha mantenido estable. Afirmó que siempre ha pensado lo mismo sobre el programa, aunque reconoció que no repite ese mensaje todos los días.

Por qué el presentador evita repetir su baja médica

El presentador explicó que no repite de forma constante su experiencia personal porque no quiere convertirse en alguien que recuerda una y otra vez lo mal que lo pasó. Según sus palabras, se niega a ser ese tipo de figura pública que expone su sufrimiento en cada ocasión.

El presentador afirmó que tomó la decisión de no exponer ese dolor públicamente cada dos por tres y que, en su opinión, acertó. Aseguró que no va a cambiar de opinión al respecto.

También recordó que ya dio explicaciones en su momento y criticó a quienes, según él, se aferran a la idea de que 'no estuviste el último día'. Según el presentador, esos críticos sustituirán ese argumento por otro, por lo que él ya no tiene tiempo, edad ni ganas de seguir respondiendo.

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Mensaje en redes sociales y baja médica de 2023

El presentador se refirió a un mensaje publicado en redes sociales el 3 de junio de 2023, en el que escribió que a veces hay que parar y que necesitaba hacerlo para cuidarse. Ese mensaje fue el primer paso público de una pausa que, según la información disponible, se produjo en ese período.

Más tarde trascendió que el presentador se encontraba de baja médica. El texto no aporta más detalles sobre el diagnóstico ni sobre la duración de esa baja, por lo que la información se limita a lo que ya se conocía en su momento.

Según el propio presentador, su decisión de detenerse fue una forma de protegerse, y en su intervención reciente en Telecinco volvió a sostener que su postura no cambiará.