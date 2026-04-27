Sáenz de Santamaría y Arenas niegan conocimiento del espionaje a Bárcenas en el juicio por la operación Kitchen

La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el senador Javier Arenas han testificado en el juicio por la operación Kitchen, negando cualquier conocimiento sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y desvinculando a Mariano Rajoy de cualquier implicación. Ambos declararon no haber tenido información directa sobre las actividades de espionaje ni sobre el uso de fondos reservados.

La exvicepresidenta del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció este lunes ante el tribunal en el juicio relacionado con la operación Kitchen, negando rotundamente cualquier conocimiento sobre el supuesto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas .

Asimismo, desvinculó al propio Rajoy de cualquier interés en tales actividades. Con contundencia, afirmó: 'Conmigo, desde luego, no'. Durante su etapa como 'número dos' del Ejecutivo y responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Sáenz de Santamaría declaró que su conocimiento sobre la operación Kitchen se limitó a la información que aparecía en los medios de comunicación. Subrayó su rol como ministra de la Presidencia, diferenciándolo de las competencias del Ministerio del Interior.

'No tengo información al respecto; yo era ministra de la Presidencia, no de Interior', enfatizó. Profundizando en su declaración, la exvicepresidenta insistió en que no tenía constancia de la operación durante su tiempo en el gobierno, aunque admitió que, en caso de haber aparecido información al respecto en la prensa, la habría leído.

Sin embargo, reiteró: 'Pero no lo recuerdo'. La declaración de Sáenz de Santamaría se centró en la negación de cualquier implicación o conocimiento sobre las actividades de espionaje. Cuando se le preguntó sobre posibles investigaciones relacionadas con el uso de fondos reservados, en el contexto de que la trama Kitchen habría utilizado dichos fondos para contratar al chófer de Bárcenas, respondió que no era de su competencia.

'No lo sé, no era mi competencia. El CNI tiene sus propios gastos reservados', explicó. Su testimonio, breve, de apenas quince minutos, se caracterizó por respuestas negativas a la mayoría de las preguntas formuladas. Negó tener conocimiento de la situación fiscal de Bárcenas por parte de los dirigentes de su partido, ni haber realizado ninguna indagación al respecto, ni siquiera para prepararse para las preguntas que podría recibir como portavoz del Gobierno.

Además, negó saber que el CNI participara en seguimientos o vigilancias al entorno familiar de Bárcenas, ni que se investigara a Villarejo, o que existiera alguna animadversión particular hacia él desde el CNI. La exvicepresidenta tampoco pudo recordar si el CNI investigó a Villarejo o si existía alguna hostilidad hacia él desde el centro de inteligencia.

Por otro lado, el senador del Partido Popular, Javier Arenas, también testificó en el juicio. Bárcenas lo había señalado, afirmando que poseía una grabación de una conversación entre ambos sobre la caja B del partido. Arenas negó rotundamente tener conocimiento de dicha grabación.

'Nunca tuve conocimiento de la grabación. Si existió fue sin mi aprobación y conocimiento, y quiero añadir que no me provocó ninguna intranquilidad el hecho de que pudiera existir', declaró. Reconoció haber mantenido una reunión con Bárcenas en un restaurante de Sevilla a finales de 2012, pero afirmó que el tema central de la conversación fue la preocupación del tesorero por la investigación en su contra.

'Me traslada que todo lo que ha hecho ha sido siempre legal y que está muy enfadado con el comportamiento de fiscales y Policía', explicó Arenas. Según su relato, en ese encuentro no se abordó la contabilidad paralela del partido. De hecho, Arenas afirmó que la primera vez que tuvo conocimiento de los papeles de Bárcenas fue cuando se los mostró el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de la investigación.

Arenas describió su relación con Bárcenas como una 'amistad forjada desde lo profesional', que se vio interrumpida a raíz de la polémica generada por los papeles y la publicación de las cantidades que Bárcenas mantenía en el extranjero.

'Esos dos hechos fueron muy relevantes para que esa relación desapareciera', concluyó





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