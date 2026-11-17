Ryanair destina 500 millones de euros a un nuevo centro de mantenimiento de motores en el Puerto de Sevilla. La inversión busca apoyar su flota de 800 aviones para 2034.

Ryanair ha anunciado oficialmente una inversión estratégica de 500 millones de euros para construir un centro de mantenimiento, reparación y revisión de motores en la ciudad de Sevilla. Esta decisión marca un giro significativo en la relación de la aerolínea con España, especialmente tras haber experimentado una reducción en sus ingresos en el país por primera vez debido a la disputa previa con el operador aeroportuario Aena. El proyecto se ubicará específicamente en el Puerto de Sevilla y ocupará una superficie de 28.000 metros cuadrados, consolidando así el compromiso financiero de la compañía con la región andaluza.

Detalles del centro de mantenimiento en el Puerto

La nueva instalación en Sevilla está diseñada para desempeñar un papel clave en la expansión operativa de Ryanair hasta el año 2034. Con una capacidad prevista para realizar hasta 400 revisiones de motores al año, el centro podrá dar soporte a una flota que incluye hasta 2.000 motores. Esta infraestructura es fundamental para respaldar el objetivo corporativo de alcanzar una flota de 800 aviones Boeing 737 y atender a 300 millones de pasajeros anuales en el ejercicio fiscal 2034, asegurando la fiabilidad y eficiencia de sus operaciones a largo plazo.

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Creación de empleo técnico e ingeniería avanzada

El proyecto generará cientos de puestos de trabajo de alta cualificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica en Sevilla. La aerolínea ha enfatizado que el centro no solo servirá para el mantenimiento técnico, sino también para captar y formar a la próxima generación de técnicos e ingenieros. Esto garantizará un flujo continuo de oportunidades de formación y empleo a largo plazo en toda la región, reforzando la posición de Sevilla como un polo aeroespacial de referencia en Europa. La formación interna permitirá a la compañía mantener estándares de seguridad y eficiencia operativa elevados.

Contexto de la disputa con Aena y Aena

Esta gran inversión se produce en un momento crucial para la estrategia de Ryanair en España. La compañía enfrentó una pugna notable con Aena, el operador español de aeropuertos, lo que llevó a la aerolínea a reducir sus ingresos en el mercado español por primera vez en su historia reciente. La disputa implicó disputas sobre tasas aeroportuarias y condiciones operativas que afectaron la rentabilidad de los vuelos. Ahora, con esta inversión masiva en Sevilla, Ryanair busca demostrar su lealtad al mercado español y estabilizar sus operaciones después de un período de tensión contractual con las autoridades aeroportuarias.

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Historial de inversiones en infraestructura española

La inversión de 500 millones de euros en Sevilla se suma a un historial significativo de compromisos financieros previos de Ryanair en España. La compañía ha invertido previamente 130 millones de euros en su centro de formación de pilotos y tripulantes de cabina en Madrid. Adicionalmente, destinó 25 millones de euros a su centro de mantenimiento de siete bahías en Madrid-Barajas, 30 millones de euros a su centro de mantenimiento pesado de cinco bahías en Sevilla, y 115 millones de euros en Ryanair Tech Labs, ubicado en el centro de Madrid. Estas cifras reflejan una estrategia de diversificación de infraestructura técnica en múltiples ciudades españolas.

Cronología y compromiso gubernamental con Aena

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, ha expresado su agradecimiento a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Sevilla y al Gobierno de España por su firme apoyo a este proyecto. La compañía espera colaborar estrechamente con todas las administraciones públicas para iniciar las obras a principios de 2027. El objetivo es que el nuevo centro de motores de Ryanair esté operativo y abierto a finales de 2029. Este calendario riguroso responde a la necesidad de preparar la infraestructura con antelación suficiente para absorber el crecimiento de la flota planificado para mediados de la década siguiente.