El líder de Nancys Rubias revela su estricta disciplina matutina, que incluye un desayuno ligero, una hora y media de ejercicio y un descanso programado de ocho horas.

El líder del grupo musical Nancys Rubias, Mario Vaquerizo, ha detallado su estricta rutina matutina diseñada para mantener su disciplina y bienestar físico. Este 52 años de edad, el artista ha explicado en una entrevista concedida al medio ABC cómo inicia cada jornada con una combinación específica de alimentos y líquidos que le permiten activar su metabolismo sin caer en excesos calóricos innecesarios.

El desayuno ligero y el café americano

Vaquerizo comienza su día tomando un café americano con una cantidad considerable de agua, lo cual describe como esencial para despertarse con energía. Tras esta primera toma de contacto con los líquidos, consume dos rebanadas de pan acompañadas de aceite y tomate. Esta sencilla pero nutricia elección refleja su preferencia por opciones que le mantienen activo durante las primeras horas de la mañana sin generar pesadez.

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Disciplina estricta y el gimnasio matutino

Inmediatamente después del desayuno, Mario Vaquerizo se dirige al gimnasio para realizar una rutina de ejercicio que dura una hora y media. El artista califica su asistencia de obligatoria, manifestando que considerar esta práctica como una falta de respeto hacia sí mismo y hacia su entorno profesional. Su enfoque es extremadamente responsable, alineado con una visión germánica de la disciplina y el compromiso personal.

Desmentir la imagen de juerguista constante

El cantante insiste en que su fama de persona dada a las fiestas no coincide con su realidad diaria. Aunque reconoce su lado más desenfadado y el consumo ocasional de cerveza, Vaquerizo afirma que valora enormemente su hogar y su tiempo personal. Rechaza la percepción distorsionada que el público puede tener sobre su estilo de vida, reafirmando que su prioridad es mantener un equilibrio que le permita ser un buen padre, marido y profesional.

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Merienda y la guía del nutricionista

A media mañana, el artista recupera fuerzas consumiendo un poco de pavo y otros alimentos designados por su nutricionista. Vaquerizo aclara que no busca una dieta para adelgazar, sino aprender a comer bien, ya que reconoce que sin supervisión su alimentación sería deficitaria. Evita las restricciones extremas y ve el aperitivo como uno de los momentos de mayor placer en su día.

Recuperación tras el entrenamiento y descanso

Al regresar del gimnasio, se ducha y realiza su primer consumo de cerveza junto con un aperitivo a las 12 de la mañana. Este ritual se complementa con un descanso nocturno de ocho horas, al que acude tempranamente debido a su naturaleza madrugadora. Anteriormente, en el podcast A solas con de Vicky Martín Berrocal, el artista comentó que se siente más cómodo y seguro con su peso actual de 66 kilos, en comparación con sus antiguos 80 kilos.