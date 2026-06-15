Ruta de cicloturismo de 5 días por las Vías Verdes de Euskadi y Navarra: de Vitoria al mar Cantábrico

Recorrido en bicicleta de cinco días por el antiguo trazado ferroviario Vasco Navarro, desde Vitoria-Gasteiz hasta San Sebastián, atravesando túneles, bosques y campos de cultivo. Una experiencia de cicloturismo accesible, con logística completa, que combina naturaleza, patrimonio y gastronomía en el norte de España.

El cicloturismo se consolida como una de las experiencias más satisfactorias para descubrir paisajes desconocidos a un ritmo pausado, lejos del estrés y de las carreteras congestionadas.

La ruta que atraviesa Euskadi y Navarra utilizando las Vías Verdes, antiguos trazados ferroviarios reconvertidos en caminos seguros y accesibles, es un ejemplo perfecto de esta modalidad. Recorrer en cinco días el trayecto que une Vitoria-Gasteiz con la costa cantábrica, pasando por el interior de Navarra hasta San Sebastián, permite vivir una aventura en contacto directo con la naturaleza, la historia y la gastronomía local, sin necesidad de ser un experto en bicicleta.

El comienzo en Vitoria-Gasteiz, reconocida como Capital Verde Europea, ya anticipa un viaje comprometido con el medio ambiente. Su "Almendra Medieval" con la imponente Catedral de Santa María, inspiración para el escritor Ken Follett, contrasta con la modernidad ecológica de la ciudad.

Lo más destacado es que la Vía Verde del Vasco Navarro atraviesa prácticamente toda la ciudad, lo que permite salir pedaleando desde el propio centro urbano, cruzando el parque de Salburua, un humedal donde es común observar ciervos pastando, todo sin tocar una sola carretera. Los caminos, de grava blanca muy compacta, son extremadamente fáciles de recorrer y suitable para todo tipo de bicicletas y niveles.

A medida que se avanza hacia la Montaña Alavesa, aparecen algunas subidas cortas que se compensan con la belleza de los bosques de roble y haya. Uno de los momentos más emocionantes del trayecto es la penetración en los antiguos túneles ferroviarios. Son numerosos, bien iluminados y su interior fresco y resonante convierte el paso en una experiencia casi mágica.

Tras la primera jornada, se llega a un pueblo donde aún serecuerda al viejo "Trenico" Vasco Navarro, y su estación reconvertida acoge al viajero para descansar. La segunda etapa es un regalo constante: un descenso suave y prolongado que conduce al corazón de Tierra Estella. El paisaje se transforma, pasando de bosques frondosos a amplios cultivos de pimientos, tomates, patatas, espárragos y viñedos.

En esta zona destaca una parada obligada en una ciudad conocida como la "Toledo del Norte", que alberga el Palacio de los Reyes de Navarra, único edificio románico civil de relevancia en la comunidad. Su atmósfera mística invita a aparcar la bicicleta y disfrutar de la gastronomía local, con productos de la huerta y cordero, alojándose en un hotel rural con historia, mientras las bicicletas permanecen seguras en un cuarto cerrado.

La tercera jornada transcurre por pistas anchas y cómodas que serpentean entre inmensos campos de cereales, viñedos y olivos. Esta etapa tiene una banda sonora muy especial: el saludo cordial de "¡Buen camino!

" de los peregrinos que realizan el Camino de Santiago Francés, con el que se comparten tramos. El paisaje se abre luego a extensos campos de girasoles que escoltan al ciclista, ofreciendo una tranquilidad absoluta.

La asistencia en ruta通过 un teléfono de emergencia directo garantiza solución inmediata ante cualquier imprevisto mecánico, como pinchazos, lo que permite al viajero concentrarse únicamente en el placer de rodar y en la llegada a la capital navarra, una ciudadela fortificada en forma de estrella, única en la península, que cierra una experiencia inolvidable de cinco días de cicloturismo puro. Cada detalle, desde el alquiler de bicicletas ajustadas por especialistas hasta la logística invisible que gestiona la agencia, está pensado para que el viajero solo tenga que preocuparse de pedalear y disfrutar del entorno.

Se trata de una ruta que demuestra que el mejor cicloturismo de Europa está mucho más cerca de lo que se podría imaginar, al alcance de cualquier persona con ganas de vivir una aventura diferente





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