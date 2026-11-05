Russell Brand declarado culpable de violación y agresión sexual en Londres

El comediante Russell Brand fue declarado culpable de violación y de tres cargos de agresión sexual en un tribunal de Londres. La sentencia se dictará el lunes.

El actor, comediante y figura mediática británica Russell Brand fue declarado culpable de violación y agresión sexual este jueves en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Brand, de 51 años, fue hallado culpable de violar a una joven admiradora en 2009, después de que ambos se conocieran en uno de sus espectáculos en el oeste de Londres.

Además, el jurado lo declaró culpable de tres cargos de agresión sexual. El veredicto fue leído en la sala donde Brand compareció como acusado, y el juez Joel Bennathan dará a conocer la sentencia el lunes.

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Veredictos del Tribunal de Southwark contra Russell Brand

El tribunal de Southwark declaró culpable a Russell Brand de violación, la acusación más grave del caso. La víctima, según el expediente presentado ante la corte, era una joven que había acudido a uno de los espectáculos del comediante en el oeste de Londres en 2009.

Brand permaneció de pie en el banquillo de los acusados mientras se anunciaban los veredictos. Al escuchar que había sido declarado culpable de violación, cerró los ojos, según informó la agencia británica Press Association.

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Tras conocerse las decisiones del jurado, Brand quedó bajo custodia. La medida se aplica de inmediato a los acusados que han sido hallados culpables en un proceso penal de este tipo y permanecerá vigente hasta que el juez dicte la pena correspondiente.

La postura del juez y la fiscalía británica

El juez Joel Bennathan afirmó que el caso estaba muy bien preparado, una valoración que, según la misma agencia, expresó tras conocerse los veredictos. Esa declaración refleja la manera en que la corte evaluó el trabajo de la acusación en un proceso que incluyó tres cargos de agresión sexual además de la violación.

Bennathan señaló que la consecuencia de este fallo es inevitablemente una pena de prisión considerable. Con esas palabras, el magistrado anticipó el tipo de castigo que se espera para Brand, aunque la cuantía exacta solo se conocerá cuando se dicte la sentencia.

Al inicio del juicio, la fiscalía británica había calificado a Russell Brand de depredador sexual despiadado. Esa caracterización formó parte de la acusación presentada ante el jurado, que finalmente lo halló culpable de los cargos principales.

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Qué sigue tras la condena de Russell Brand

La sentencia contra Russell Brand se dictará el lunes en el Tribunal de la Corona de Southwark. Ese será el momento en que el juez Joel Bennathan fije la pena por la violación y por los tres cargos de agresión sexual.

Mientras tanto, Brand permanece bajo custodia, sin que el tribunal haya anunciado otras medidas en el momento de los veredictos. El caso sigue en desarrollo y será actualizado con los detalles de la sentencia y cualquier nueva información que confirme la Press Association u otras fuentes oficiales.