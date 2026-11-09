Russell Brand condenado a 10 años y 6 meses de prisión por agresiones sexuales

El comediante y actor Russell Brand ha recibido una sentencia de más de una década en prisión por violación y agresión sexual contra cuatro mujeres en Londres.

El comediante y actor de 51 años Russell Brand fue condenado este lunes por un tribunal en Londres a 10 años y 6 meses de prisión. La sentencia responde a delitos de violación y tres acusaciones de agresión sexual cometidas contra cuatro mujeres diferentes. Los hechos denunciados ocurrieron durante el periodo comprendido entre 2004 y 2009.

Sentencia firme de violación y agresión sexual

La corte de Southwark, ubicada al sur de Londres, emitió el veredicto bajo la presidencia del juez Joel Bennathan. El magistrado estableció la condena tras evaluar la evidencia presentada contra el popular actor y presentador de televisión. La duración de la pena refleja la gravedad de los delitos sexuales confirmados por el jurado.

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Calificación de depredador sexual por el juez

El juez Bennathan calificó explícitamente al comediante como un depredador sexual durante la lectura de la sentencia. El magistrado destacó la determinación y el coraje de las víctimas, quienes han tenido que lidiar con el trauma psicológico derivado de los delitos cometidos por Brand. Este reconocimiento judicial sirvió como base fundamental para la severidad de la pena impuesta.

Reacción inmediata y traslado a prisión

Tras conocer la sentencia, Russell Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su esposa, Laura Gallacher, con quien tiene tres hijos. Inmediatamente después de este momento, fue conducido a las dependencias internas de la corte. Posteriormente, el actor fue trasladado para cumplir su condena en una cárcel del Reino Unido, iniciando así su periodo de privación de libertad.

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Detalle de las agresiones entre 2004 y 2009

Las acusaciones confirmadas incluyen incidentes específicos en diferentes ubicaciones de Londres. Un cargo involucra a una mujer que Brand conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres. Otro caso se refiere a besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005. También se probó que tocó los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004.

Absolución de cargos adicionales y contexto final

El jurado absolvió a Russell Brand de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente. El magistrado reconoció en el descargo del acusado las labores que Brand había llevado a cabo en los últimos años. Estas actividades incluían ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones. No obstante, estos hechos no mitigaron la condena por los delitos sexuales confirmados contra las cuatro mujeres.