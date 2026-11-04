Moscú almacena los caza Sukhoi Su-35 para Teherán hasta el fin de las hostilidades. La postergación deja a Irán dependiente de aviones F-5 anticuados.

La Fuerza Aérea Iraní enfrenta una limitación crítica en su capacidad de defensa aérea debido a la suspensión temporal de la entrega de cuarenta y ocho cazas Sukhoi Su-35 procedentes de Rusia. Esta decisión estratégica de Moscú, vinculada directamente al estallido del conflicto armado en la región, implica que las primeras treinta unidades ya fabricadas permanecerán almacenadas sin ser operativas. A pesar de contar con contratos firmados y pilotos completamente capacitados, Teherán debe esperar a que finalicen las hostilidades para recibir estos activos estratégicos.

Detalles técnicos y retraso operativo

El general de brigada Akraminia confirmó que los preparativos logísticos y contractuales se habían completado años antes del inicio de la guerra. Sin embargo, la priorización rusa de su propia producción militar ha frenado la exportación inmediata. El sistema incluye integración con radares Irbis-E y armamento especializado como misiles antirradiación y antibuque, elementos esenciales para superar las defensas aéreas modernas.

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Posiciones de actores militares clave

Akraminia señaló que la ausencia de tecnología avanzada cambió radicalmente el desarrollo de los combios aéreos. El militar destacó que si los Sukhoi hubieran llegado a tiempo, muchos incidentes en el cielo iraní habrían tenido un curso diferente. Por otro lado, Estados Unidos e Israel han demostrado superioridad tecnológica mediante ataques coordinados contra infraestructuras aeroportuarias iraníes.

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Impacto real y consecuencias inmediatas

La falta de los nuevos cazas obligó a la aviación iraní a utilizar aviones F-5 vetustos para misiones de alto riesgo. Estas aeronaves lograron ataques sorpresivos contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, aprovechando vuelos rasos para evadir detección. Aunque los objetivos fueron alcanzados, la dependencia de plataformas obsoletas expuso vulnerabilidades graves en la protección territorial nacional ante amenazas externas superiores.