Rusia intensifica el control de internet: ciudadanos piden a Putin el fin de la represión digital

Decenas de rusos se manifestaron frente al Kremlin para exigir al presidente Putin que ponga fin a las restricciones en internet, que han afectado tanto a la vida cotidiana como a los negocios. Las autoridades justifican los cortes como medidas de seguridad, pero los ciudadanos denuncian un intento de aislar al país y controlar la información.

Cerca del Kremlin, varias decenas de personas hacen cola frente a la sede de la administración presidencial. Han venido a presentar peticiones pidiendo al presidente Putin que ponga fin a la represión contra internet.

Las autoridades rusas han intensificado el control del ciberespacio del país. El acceso a las aplicaciones de mensajería global se ha restringido y a menudo se producen interrupciones generalizadas, incluso cortes totales, del servicio de internet móvil. Desde el otro lado de la calle, agentes de seguridad filman a los peticionarios, y a nosotros también.

Putin reconoció el bloqueo y lo describió como 'trabajo operativo para prevenir ataques terroristas', aunque afirma haber dado instrucciones para que se permita 'funcionamiento ininterrumpido' de los servicios más esenciales de internet.

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Yulia, dueña de una empresa de catering, explica cómo los intentos de censurar internet han afectado a su negocio.

'Últimamente ha habido momentos en que nuestra página web no era accesible. No podíamos generar ingresos', afirma.

'Cada vez que bloquean internet o perdemos dinero especialmente si cortan Telegram o WhatsApp. Mi negocio depende completamente de internet. Sin acceso a internet, tal como está, no puede existir'. Las autoridades rusas insisten en que las restricciones a las comunicaciones responden a una necesidad de seguridad pública.

Afirman que los cortes de internet en la telefonía móvil desorientan a los drones de ataque ucranianos, aunque sus ataques han continuado incluso en zonas donde se ha cortado internet. Las autoridades acusan a las empresas de mensajería internacionales de ignorar las leyes rusas de protección de datos. El acceso a WhatsApp y Telegram se ha restringido considerablemente. Mientras tanto, los reguladores estatales están persiguiendo las VPN (redes privadas virtuales) utilizadas para eludir las restricciones.

Como parte de la iniciativa para lograr una 'internet soberana', el gobierno está promoviendo una aplicación de mensajería rusa respaldada por el Estado llamada MAX.

'Mucha gente piensa que esta aplicación de mensajería la creó el gobierno específicamente para controlar nuestros mensajes', afirma el exdiputado Boris Nadezhdin, quien en su momento intentó competir contra Putin en las elecciones presidenciales. Además, en muchas partes de Rusia, los únicos sitios a los que se puede acceder a través del celular son los aprobados por el gobierno.

'La idea es aislar a Rusia del mundo exterior', declara el columnista Andrei Kolesnikov, del medio opositor Novaya Gazeta, debido a la creencia de que 'este mundo es tóxico para la mente de los rusos'. 'Rusia siempre estuvo bloqueada, principalmente por Occidente, que era la fuente de las 'ideas malas, revolucionarias y liberales'. Siempre ha sido así'.

Sin embargo, los rusos están tan adaptados a la era digital y a internet que las restricciones y el bloqueo cibernético les resulta chocante.

'Tiene menos que ver con la libertad de expresión y más con la costumbre', cree la activista Yulia Grekova. 'La gente se ha acostumbrado a pagar y pedir taxis con el móvil. Se pasan el día en el autobús chateando con sus amigos. Son muy pocas las personas que no usan internet móvil para trabajar, acceder a servicios públicos y mantenerse en contacto con la familia.

Por eso hay tanta indignación. A todos nos afecta', añade. El Kremlin está animando a los rusos a utilizar un servicio de mensajería aprobado por el Estado llamado MAX, pero muchos temen que se utilice para la vigilancia. Hablo con Yulia Grekova en la ciudad de Vladimir, a 190 km de Moscú.

Recientemente intentó organizar una manifestación contra las restricciones a internet.

'Solicitamos permiso a las autoridades locales y propusimos varias opciones de lugar. Nos respondieron que no era posible, ya que en la fecha solicitada estarían limpiando las calles en los 11 lugares que propusimos'.

'El ayuntamiento ofreció un lugar y una hora alternativos. Pero luego dijeron que tampoco era posible, debido al peligro de un ataque con drones'.

'Vinieron a mi trabajo. Un coche patrulla y tres personas. Me grabaron firmando la advertencia oficial del fiscal'. Me sentía como una especie de terrorista.

Solicitudes similares para protestas públicas fueron rechazadas en decenas de pueblos y ciudades rusas





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