Rusia intensifica ataques aéreos contra infraestructura ucraniana

Rusia amplía la guerra aérea contra Ucrania atacando energía y economía, con más de 2.700 civiles muertos en 2026 y análisis de crímenes de guerra de la ONU.

La Federación Rusa ha redirigido sus recursos militares hacia una escalada aérea sin precedentes en Ucrania, buscando socavar la capacidad económica del país tras estancarse en el frente terrestre oriental. Este cambio estratégico coincide con un invierno de 2026-2027 marcado por una intensidad y antelación de ataques sin paralelos recientes, según avalan los datos de organismos internacionales y analistas de seguridad.

Escalada aérea y sanciones de la ONU

El Kremlin ha aumentado drásticamente el uso de misiles y drones para golpear la infraestructura energética ucraniana, una táctica que los expertos describen como sistemática y diseñada para colapsar la economía local. Una semana antes de las recientes discusiones, un panel independiente de investigación de las Naciones Unidas determinó que Rusia ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad al atacar deliberadamente infraestructuras civiles, específicamente los sistemas energéticos vitales durante el crudo periodo invernal.

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Este invierno, los especialistas prevén que los impactos serán aún más severos que en años anteriores. La decisión de intensificar la campaña aérea ocurre en un momento políticamente delicado, mientras Estados Unidos se prepara para mediar en nuevas conversaciones de paz la próxima semana. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha optado por no cesar, sino por acelerar estos bombardeos estratégicos en lugar de buscar una desescalada inmediata.

Estrategia económica y opiniones de expertos

John Lough, director de alianzas internacionales del New Eurasian Strategies Centre con sede en Londres, afirma que la campaña aérea rusa está claramente orientada a destruir la economía ucraniana. Lough explica que Putin llegó a la conclusión de que no puede ganar en el Donbás enviando más hombres al combate, dado que las fuerzas ucranianas han tenido un verano relativamente exitoso en su resistencia.

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Según Lough, la única vía percibida por el liderazgo ruso para alterar este equilibrio es mediante la destrucción económica sistemática. El analista también advierte que muchos de los aliados de Kyiv en Europa no han comprendido la gravedad de la situación, ni la magnitud de la carga financiera que esto supondrá para los socios europeos a largo plazo. La estrategia busca extender el sufrimiento y la inestabilidad más allá del campo de batalla tradicional.

Impacto humanitario y cifras de 2026

Las consecuencias humanitarias ya son visibles y alarmantes. Cristian Vlas, investigador especializado en Europa del Este de ACLED, declaró que este invierno se enfrentará a una situación terrible, ocurriendo mucho antes que el año pasado. Los datos recopilados por ACLED muestran que las muertes de civiles en Ucrania han alcanzado su nivel más alto desde los primeros meses de la guerra, con más de 2.700 civiles ucranianos muertos en lo que va de 2026.

La frecuencia de los ataques ha aumentado constantemente durante este año. En enero de 2026, se registraron 3.650 ataques rusos contra Ucrania, una cifra que ascendió a 5.532 en octubre. Como respuesta, Ucrania también ha aumentado sus operaciones ofensivas dentro del territorio ruso, llevando a cabo 2.302 ataques en octubre. El Ministerio de Defensa de Ucrania reportó que el mes pasado atacó al menos siete empresas rusas de producción de armas, tres aeródromos militares e instalaciones clave de radar y comunicaciones.

Daños económicos y cierre industrial

Los ataques rusos se centran ahora en las exportaciones de cereales por el Mar Negro, los puertos del río Danubio, almacenes industriales e infraestructura ferroviaria. Aunque parte de esta infraestructura tiene usos mixtos, los expertos señalan que los objetivos recientes han sido descaradamente civiles. Un incidente particularmente mortal ocurrió el lunes cuando Rusia bombardeó un edificio escolar usado como refugio en Zaporiyia, dejando al menos 55 muertos.

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La industria siderúrgica ucraniana, vital para la base tributaria del país, ha sufrido golpes devastadores. Plantas importantes en Kryvyi Rih y Zaporiyia fueron alcanzadas por misiles balísticos entre agosto y octubre, obligando a su cierre. Kryvyi Rih ha alertado sobre graves consecuencias socioeconómicas y la pérdida de ingresos para miles de familias, afectando directamente los salarios de la población. Mientras tanto, Ucrania también ha lanzado ataques contra almacenes de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, en un esfuerzo por desestabilizar la logística económica del adversario.