Rusia incluye a empresa española en lista de posibles objetivos por suministro de drones a Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un listado de empresas europeas que vincula con el suministro de drones a Ucrania, incluyendo una firma española, lo que genera advertencias de escalada y la considera un "posible objetivo".

La creciente tensión internacional ha sido amplificada por la difusión de un informe detallado por parte del Ministerio de Defensa de Rusia , que identifica a diversas compañías europeas involucradas en el suministro de tecnología de drones a Ucrania .

La inclusión de una empresa con sede en San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid, ha situado a España en el epicentro de las advertencias emitidas por Moscú, generando una nueva capa de complejidad en las dinámicas geopolíticas actuales. Según el documento oficial ruso, esta empresa española se encuentra entre un conjunto de organizaciones que supuestamente participan en la exportación de componentes esenciales para vehículos aéreos no tripulados. Específicamente, el informe ruso alude al envío de 'receptores de radionavegación espacial', material destinado a Ucrania. La lista, que engloba a aproximadamente una veintena de entidades de diferentes naciones europeas como el Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, República Checa, Polonia y Dinamarca, se extiende también a empresas de Israel y Turquía. La precisión en la localización de las sedes de estas compañías ha intensificado la preocupación sobre la vulnerabilidad de estas infraestructuras. El Kremlin argumenta que la participación de estas empresas contribuye a un incremento en la producción de drones que, según su perspectiva, son utilizados por Ucrania. Una declaración oficial rusa subraya esta visión, afirmando que "los líderes de varios países europeos tomaron la decisión de aumentar la producción y el suministro de vehículos aéreos no tripulados a Ucrania para lanzar ataques contra territorio ruso ante las crecientes pérdidas y la grave escasez de personal en las Fuerzas Armadas de Ucrania". Desde el Ministerio de Defensa ruso se ha emitido una contundente advertencia, calificando estas actividades como un factor determinante en la alteración del panorama actual. El comunicado oficial enfatiza que la exportación de tales componentes representa "un paso deliberado que conduce a una escalada drástica de la situación militar y política en todo el continente europeo". Adicionalmente, se señala que estas decisiones "están arrastrando cada vez más a estos países a la guerra con Rusia", en clara alusión al rol que desempeñan en el apoyo militar a Ucrania. Estas declaraciones han encontrado un eco significativo en las afirmaciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvédev, quien ha llevado las implicaciones de esta lista un paso más allá. Medvédev ha declarado explícitamente que las compañías mencionadas en el informe se convierten en "posibles objetivos" para las Fuerzas Armadas rusas. Su declaración fue inequívoca: "La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de posibles objetivos para las Fuerzas Armadas rusas. Cuándo se conviertan en realidad los ataques, dependerá de lo que ocurra". Esta contundente amenaza eleva la gravedad de la situación, colocando a las empresas y a los países involucrados en un escenario de riesgo directo





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