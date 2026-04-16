El Ministerio de Defensa ruso ha incluido a UAV Navigation, filial del Grupo Oesía, en una lista de objetivos militares por su presunto suministro de drones a Ucrania. El presidente del grupo confirma la colaboración, mientras Rusia advierte sobre ataques a instalaciones europeas que apoyan a Kiev. La amenaza se dirige a doce países y se produce tras el uso exitoso de drones por parte de Ucrania en el campo de batalla.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha emitido una advertencia directa, señalando a la empresa española UAV Navigation, filial del Grupo Oesía , como un objetivo potencial para sus Fuerzas Armadas. La inclusión de esta compañía, con sede en San Sebastián de los Reyes, Madrid, se debe a su presunto apoyo a Ucrania mediante el suministro de drones y componentes clave para la navegación.

El presidente del Grupo Oesía, Luis Furnells, ha confirmado la colaboración, afirmando que su propósito es salvaguardar la seguridad de Ucrania en el contexto del conflicto actual. La amenaza, publicada en redes sociales por el ministro de Defensa ruso, Dmitri Medvedev, forma parte de una lista más amplia que incluye doce países europeos y un total de veintiún objetivos militares. Medvedev declaró explícitamente que la lista de instalaciones que fabrican drones y otros equipos debe tomarse literalmente, y que la materialización de ataques dependerá de los acontecimientos futuros, dirigiendo un mensaje irónico a sus 'socios europeos'.

La empresa española UAV Navigation ha sido acusada por Moscú de suministrar 'receptores de radionavegación espacial' al gobierno de Volodímir Zelenski, un componente crucial para la operación de sistemas aéreos no tripulados y otros equipos de defensa. Esta acusación cobra especial relevancia tras el reciente anuncio del presidente ucraniano sobre la exitosa captura de una posición enemiga utilizando exclusivamente sistemas robóticos terrestres y drones, sin intervención directa de infantería. Zelenski destacó la capacidad de los robots para operar en zonas de alto riesgo en lugar de los soldados, lo que subraya la creciente importancia de la tecnología autónoma en los escenarios bélicos modernos.

La advertencia rusa llega en un momento de intensa actividad diplomática y militar, donde la industria de defensa española ha mantenido contactos previos con Ucrania, como demostró la visita del mandatario ucraniano a España el año pasado, donde sostuvo reuniones con representantes de diversas empresas del sector.

Esta escalada en la retórica rusa, que identifica a empresas civiles y militares como objetivos, pone de manifiesto las tensiones geopolíticas y la percepción de Rusia sobre el apoyo occidental a Ucrania. La inclusión de una empresa europea con operaciones en España en esta lista de objetivos militares es un hecho sin precedentes y genera preocupación tanto en el ámbito empresarial como en el gubernamental. El Ministerio de Defensa ruso, al publicar esta lista, busca ejercer presión y disuadir a países y empresas de continuar su apoyo a Ucrania. La situación continúa en desarrollo, y se espera que los gobiernos afectados evalúen las implicaciones de esta amenaza y tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y sus infraestructuras. La noticia está siendo ampliada y se espera más información sobre las posibles repercusiones diplomáticas y de seguridad





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