Rusia celebra el 9 de mayo sin armamento pesado en su desfile militar: tensiones y especulaciones

El desfile militar del 9 de mayo en Rusia se celebrará sin armamento pesado por primera vez en décadas, generando especulaciones sobre la fuerza militar del país y las tensiones con Ucrania. Mientras Zelenski acusa a Rusia de rechazar su tregua, Moscú advierte de represalias si Kiev ataca durante las fechas simbólicas.

Por primera vez en décadas, el desfile militar del 9 de mayo en Rusia no contará con armamento pesado, una decisión que ha generado múltiples interpretaciones.

Según el Ministerio de Defensa ruso, esta medida se debe a la situación actual de las operaciones militares, aunque analistas y observadores internacionales ven en ello un signo de debilidad o incluso un intento de evitar provocaciones durante un momento simbólico para el Kremlin. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de rechazar su propuesta de tregua, argumentando que Moscú ha respondido con nuevos ataques y bombardeos en varias regiones de Ucrania.

Zelenski ha agradecido a los líderes internacionales que apoyaron su iniciativa, pero ha lamentado que Rusia no haya mostrado disposición alguna para un alto el fuego humanitario. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha advertido de posibles represalias si Ucrania decide atacar durante los días 8 y 9 de mayo, fechas consideradas sagradas para los rusos.

La tensión se ha intensificado con el reciente ataque de un dron ucraniano en las cercanías del Kremlin, lo que ha demostrado la capacidad de Ucrania para alcanzar la capital rusa. Este incidente ha llevado a Moscú a tomar medidas extremas, como un apagón total del Internet móvil en la capital durante el desfile, restringiendo también los servicios de SMS, aunque manteniendo el acceso a Internet por cable y Wi-Fi.

La ausencia de armamento pesado en el desfile ha alimentado especulaciones sobre el estado de las fuerzas armadas rusas, con algunos sugiriendo que el país está perdiendo fuerza militar o que el presidente Vladimir Putin teme un posible golpe de Estado. A pesar de estas interpretaciones, el Kremlin insiste en que la decisión es puramente operativa.

Mientras tanto, en Ucrania, la Fuerza Aérea ha informado de un aumento en los ataques rusos, con más de 50 misiles lanzados en las últimas horas, lo que ha generado una respuesta firme por parte de las autoridades ucranianas. La guerra, que ya lleva más de cuatro años, sigue siendo un tema central en la agenda internacional, con ambos bandos acusándose mutuamente de violar acuerdos y de no respetar las treguas.

La situación económica en Rusia también ha sido afectada por el conflicto, con una inflación creciente y sanciones internacionales que han impactado en la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, el apoyo a la guerra sigue siendo alto, según las encuestas oficiales, aunque la represión interna dificulta conocer la verdadera opinión de la población.

Los rusos en el exilio han relatado cómo la propaganda estatal y la censura han moldeado la percepción de la guerra entre la población, creando un ambiente de desinformación y control. En medio de este escenario, el desfile del 9 de mayo se convierte en un símbolo de resistencia y unidad para el Kremlin, aunque su formato reducido y la ausencia de armamento pesado han generado dudas sobre la capacidad de Rusia para mantener su posición en el conflicto





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