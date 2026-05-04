Rusia anuncia una tregua para el 8 y 9 de mayo y espera que Ucrania la secunde

Rusia declara una tregua unilateral para el 8 y 9 de mayo, conmemorando la victoria sobre la Alemania nazi, y advierte sobre posibles represalias si Ucrania la viola. Ucrania responde con una tregua propia a partir del 6 de mayo, instando a Rusia a unirse.

Rusia ha anunciado una tregua unilateral para los días 8 y 9 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, y ha expresado su esperanza de que Ucrania se adhiera a este cese de hostilidades.

La decisión, comunicada por el Ministerio de Defensa ruso, busca permitir la celebración del tradicional desfile militar en la Plaza Roja de Moscú sin interrupciones. Sin embargo, Moscú advierte que si Ucrania intenta frustrar las celebraciones o viola el alto el fuego, las Fuerzas Armadas rusas responderán con un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev. Esta amenaza se basa en la afirmación de que Rusia se ha abstenido hasta ahora de tales acciones por consideraciones humanitarias.

La declaración rusa llega en un contexto de crecientes tensiones y acusaciones mutuas, con Kiev denunciando posibles provocaciones rusas durante el desfile. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respondido a la propuesta rusa con una tregua propia, anunciada para el 6 de mayo, dejando en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla. Zelenski enfatizó que la vida humana es más valiosa que cualquier celebración de aniversario y pidió a Rusia que se una a esta iniciativa.

Subrayó que, en el tiempo restante hasta el 6 de mayo, es realista lograr un silencio de armas y que Ucrania actuará de manera recíproca a partir de ese momento. Zelenski también señaló que el anuncio de Rusia de un desfile en Moscú sin equipamiento militar sugiere un temor a un ataque con drones el día del desfile, y que la celebración del desfile depende de la buena voluntad de Ucrania.

Esta declaración se produce después de que un dron ucraniano impactara en un edificio de Moscú, a unos diez kilómetros del Kremlin, según confirmó el alcalde Serguéi Sobianin. La situación se complica aún más por las declaraciones previas de Zelenski sobre el temor ruso a un ataque con drones durante el desfile.

La propuesta inicial de una tregua para el 9 de mayo fue planteada por el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica con el expresidente estadounidense, Donald Trump. Anteriormente, Putin y Zelenski habían acordado dos treguas breves similares en 2025.

No obstante, Ucrania insiste en un alto el fuego de al menos 30 días, una demanda que Moscú rechaza. Zelenski ha ordenado a su equipo que se ponga en contacto con la Casa Blanca para obtener más detalles sobre la tregua rusa del 9 de mayo.

Además, se ha informado que la salida de 5.000 soldados alemanes dejará a las tropas estadounidenses en Europa en niveles previos a la guerra en Ucrania. La situación actual es altamente volátil y el futuro de las negociaciones de paz sigue siendo incierto, con ambas partes manteniendo posiciones firmes y acusándose mutuamente de falta de voluntad para alcanzar una solución pacífica.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, temiendo una escalada del conflicto y sus consecuencias humanitarias. La posibilidad de un ataque masivo con misiles contra Kiev, en caso de violación del alto el fuego por parte de Ucrania, representa una amenaza inminente para la población civil y la infraestructura de la capital ucraniana





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