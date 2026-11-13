Rusia acepta la participación de Europa en negociaciones de paz con Ucrania

Tras reuniones en Moscú, el Kremlin reconoce el rol de la UE en las conversaciones de paz. Este cambio estratégico incluye a volodymyr zelensky y líderes europeos en la mesa.

En el aeropuerto de Moscú, donde el aire se congela bajo temperaturas gélidas, Steve Witkoff, multimillonario desarrollador inmobiliario y enviado especial del presidente Donald Trump, confirmó que existieron avances significativos en las conversaciones del día con Vladimir Putin. Witkoff, miembro clave del equipo diplomático estadounidense, señaló que este progreso es exactamente lo que el presidente Trump espera ver, reafirmando el compromiso de Washington para lograr una victoria diplomática en el brutal conflicto que lleva cinco años de duración.

Avance diplomático tras reuniones en Moscú

El principal resultado de esas interacciones es la aceptación rusa de la participación activa de Europa en las negociaciones futuras. Durante casi dos años, el continente europeo había quedado prácticamente al margen de las discusiones entre Rusia y Ucrania para alcanzar la paz. Sin embargo, después de que Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieran el jueves con Putin en la capital rusa, los rusos parecen haber aceptado dar a Europa un lugar formal en la mesa de negociaciones.

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Esta decisión marca un giro histórico, ya que Moscú se había resistido firmemente a permitir que terceros actores europeos influyeran en el proceso bilateral entre Washington y Moscú. La inclusión europea representa un reconocimiento tácito de que Washington no puede resolver el conflicto en solitario y que el apoyo continental es indispensable para cualquier acuerdo sostenible.

Reacción de Ucrania y líderes europeos

La medida fue recibida con optimismo por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien depende cada vez más del apoyo militar, diplomático y financiero de Europa para mantener a flote a su país y contener a las fuerzas rusas. Zelensky emphasized la importancia de que los europeos formen parte del equipo negociador en la próxima reunión, afirmando que tendrán voz directa y no actuarán por separado.

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Zelensky explicó a los periodistas en Irlanda que esta inclusión es vital porque la guerra tiene lugar en Europa. Además, señaló que, dado que Ucrania aspira a ser miembro de la Unión Europea en el futuro, contar con el continente es fundamental para garantizar la prosperidad y las seguridad a largo plazo del país.

Sesgo escéptico y desafíos internos europeos

Aunque los europeos mantienen un profundo escepticismo sobre el compromiso real de Rusia con una solución diplomática, consideran que la inclusión de un componente europeo es un paso positivo. Kaja Kallas, la principal diplomática de la Unión Europea, comentó en Dublín que después de casi dos años de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, se ha reconocido a Europa como un actor importante.

Kallas subrayó que Europa es quien ha apoyado a Ucrania, impuesto sanciones y posee los activos rusos congelados. Por lo tanto, argumentó que sin la participación europea, cualquier acuerdo alcanzado no podrá implementarse eficazmente. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre quién representará exactamente a Europa, un asunto que genera intenso debate interno entre los líderes continentales.

Condiciones rusas y próximos pasos

Jared Kushner destacó durante el jueves que lograr que Europa identifique a una persona que hable en su nombre sería un logro mayor que conseguir que los rusos la incluyan en las negociaciones. La participación formal de negociadores europeos, ya sea mediante un único líder o un equipo más amplio, puede ser celebrada en Kyiv y Bruselas, pero no necesariamente acelerará el fin de un conflicto que ya ha causado cientos de miles de muertes.

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Rusia, por su parte, se mostró evasiva tras el anuncio estadounidense. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró durante su rueda de prensa del viernes que Europa debe demostrar su disposición a contribuir al proceso de paz antes de que se tome una decisión formal sobre su incorporación. Moscú advierte que si las consignas europeas se limitan a posiciones morales sin propuestas de compromiso prácticas, las posibilidades de avanzar con el Kremlin serán menores.

Los líderes europeos, incluidos Micheál Martin, Emmanuel Macron y Mark Carney, han adoptado históricamente posturas firmes contra Moscú. El desafío ahora reside en traducir esa resistencia moral en una estrategia diplomática coherente que pueda influir efectivamente en las próximas rondas de conversaciones en el aeropuerto de Moscú y sus sucesivas etapas.