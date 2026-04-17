Rusedski revela las claves para vencer a Alcaraz y Sinner: "Es más difícil superar a Jannik"

El extenista Greg Rusedski analiza las diferencias entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, destacando la solidez del italiano y las áreas donde el español es más vulnerable. También reflexiona sobre las prioridades de ambos jugadores en su búsqueda por la gloria en el tenis.

La temporada de tenis ha presentado trayectorias notablemente distintas para Carlos Alcaraz y Jannik Sinner desde el inicio del año en el Open de Australia. Alcaraz, después de un comienzo triunfal con victorias en Melbourne y Doha, ha experimentado una serie de altibajos en su rendimiento. Por el contrario, Sinner, quien tuvo unos meses iniciales por debajo de su potencial habitual, ha experimentado una notable recuperación, llegando a recuperar el número uno del mundo. Esta divergencia en sus caminos ha suscitado análisis y comparaciones, entre ellas, la del extenista canadiense Greg Rusedski , quien fuera número cuatro del mundo en su momento.

Rusedski ha ofrecido su perspectiva sobre las fortalezas y debilidades de ambos jugadores, y cómo se podría plantear un enfrentamiento para intentar derrotar a los dos tenistas más destacados del circuito actual. Según Rusedski, la clave para vencer a Sinner radica en la dificultad intrínseca de neutralizar su juego, especialmente en el resto. El canadiense señala: Pienso que es mucho más complicado batir a Sinner debido a su consistencia en el resto. Si aciertas con tus golpes contra Alcaraz, tienes la posibilidad de tomar la iniciativa y obligarle a moverse por la cancha, ya que no es un jugador de gran estatura. Como pudimos observar en algunos momentos de las semifinales de Montecarlo con Valentín Vacherot, un sacador potente puede generar incomodidad en Alcaraz, lo cual no siempre le sienta bien. Sin embargo, si analizamos a Jannik, independientemente del tipo de saque que enfrente, incluso si es un servicio muy fuerte, siempre se muestra preparado y participa activamente en cada punto de resto. Además, sus estadísticas de servicio han sido sencillamente fenomenales. Esta capacidad de adaptación y presencia en todos los puntos de devolución otorga a Sinner una ventaja significativa en términos de solidez y fiabilidad sobre la cancha.

Más allá de las estrategias individuales para derrotarlos, Rusedski también se ha pronunciado sobre las ambiciones de estos dos prodigios del tenis. El extenista está convencido de que el número uno del ranking mundial es un objetivo primordial para ambos. Les encanta la idea de ser los mejores, pero desde mi punto de vista, lo verdaderamente trascendental es la conquista de los torneos más prestigiosos del calendario. Si Sinner, por ejemplo, logra alzarse con la victoria en Madrid y en Roma, pero cae en la final de Roland Garros, y en paralelo Alcaraz se corona campeón en Australia y en París, es muy probable que ambos estarían dispuestos a intercambiar sus títulos de Masters 1000 por la obtención de dos Grand Slams. Esta reflexión subraya la jerarquía de los 'Majors' en el panorama del tenis profesional y la mentalidad de campeón de jugadores de la talla de Alcaraz y Sinner, quienes buscan dejar una huella imborrable en la historia del deporte a través de sus logros en los escenarios más importantes





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