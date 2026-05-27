Ruptura de tanque industrial en Washington deja un muerto, nueve heridos y nueve desaparecidos

Un accidente en una planta de procesamiento de pasta de papel en Longview, Washington, resultó en una fuga de licor blanco, una sustancia química corrosiva. Las autoridades reportan una víctima fatal, múltiples heridos y desaparecidos, mientras los equipos de emergencia trabajan en condiciones peligrosas.

Un trágico incidente industrial ha ocurrido en la ciudad de Longview , ubicada en el estado de Washington , al noroeste de Estados Unidos. La ruptura de un tanque de almacenamiento en una planta de procesamiento ha causado la muerte de al menos una persona, nueve heridos y nueve desaparecidos.

La sustancia involucrada es un licor blanco, una solución química altamente alcalina y corrosiva compuesta principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, la cual se utiliza en el proceso de fabricación de papel, específicamente en la cocción de la madera para obtener pasta de celulosa. Según informes de las autoridades, el tanque contenía una cantidad estimada de más de 3,4 millones de litros de este compuesto, de los cuales aproximadamente 340.700 litros podrían haberse liberado o permanecer dentro de la estructura dañada.

El Departamento de Bomberos de Longview ha confirmado que las operaciones de emergencia continúan, aunque enfrentan serias dificultades debido a la inestabilidad estructural del tanque y los riesgos químicos asociados, lo que limita el acceso a ciertas áreas de la instalación. La prioridad actual es la búsqueda de los desaparecidos, la atención a los heridos y la stabilización del área para evitar un desastre mayor.

Este tipo de accidentes industriales subrayan la importancia de los protocolos de seguridad y mantenimiento en plantas que manejan químicos peligrosos





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