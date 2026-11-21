Downhill running imposes high eccentric loads on the quadriceps and knees. While modern superfoams reduce impact, expert advice stresses targeted strength training to prevent injury in negative elevation races.

Correr por desnivel negativo exige una mayor carga en los cuádriceps y las rodillas que en el terreno llano, aunque la evolución del calzado ha reducido el impacto.

La aparente facilidad para ganar velocidad aprovechando la gravedad oculta una exigencia muscular significativa. Las pruebas con bajadas pronunciadas son más agresivas para el aparato locomotor, pero las mediasuelas actuales con espumas de última generación ofrecen una absorción superior.

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Rol de las Espumas en la Protección

David López Capapé, traumatólogo y director de la clínica BiClinic, señala que desde la irrupción de las superzapatillas con placa de carbono y nuevas espumas, las lesiones se han reducido notablemente. Estas tecnologías gestionan mejor los impactos y ofrecen una protección que antes era impensable para los corredores recreativos y de élite.

No obstante, existe el riesgo de confundir la amortiguación con inmunidad frente a las lesiones. Una zapatilla moderna puede reducir parte de la agresividad del impacto, pero no elimina el trabajo excéntrico que exige correr cuesta abajo, manteniendo vivo el riesgo en nuevas carreras diseñadas para descender.

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Mecanismo Biomecánico y Riesgos Musculares

El principal problema radica en el trabajo excéntrico de la musculatura durante la fase de frenado. Los cuádriceps deben actuar como amortiguadores activos para controlar la caída del cuerpo en cada apoyo, soportando una carga especialmente exigente que incrementa el estrés muscular y puede provocar sobrecargas o microrroturas.

Los cuádriceps deben actuar como freno para controlar la caída del cuerpo en cada apoyo, soportando una carga especialmente exigente. Esto incrementa el estrés muscular y puede provocar sobrecargas, microrroturas y molestias en las rodillas, incluso con el mejor calzado disponible en el mercado actual.

El Auge de las Carreras Descendentes

En los últimos años, ha aparecido una nueva tendencia en pruebas como San Silvestre o Behobia, con recorridos diseñados casi exclusivamente para descender. Estas competiciones, que hace 15 años no formaban parte del calendario popular, ahora viven un boom al facilitar grandes registros, pero requieren una preparación específica para afrontar la pendiente.

La prevención pasa por un entrenamiento excéntrico del cuádriceps con frecuencia y hacer entrenamientos cuesta abajo, recomienda el doctor David López Capapé. Esto implica introducir progresivamente ejercicios de fuerza y sesiones de carrera en descenso, sin aumentar de golpe la pendiente, la distancia o la intensidad para evitar lesiones.

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Correr cuesta abajo sigue siendo más exigente muscularmente que hacerlo en llano, pero hoy contamos con zapatillas mucho más evolucionadas para afrontar ese esfuerzo. Las superespumas han cambiado las sensaciones y la protección que ofrece el calzado, pero no han cambiado las leyes de la biomecánica. Si vas a correr una San Silvestre, una Behobia o una de las nuevas pruebas completamente descendentes, recuerda que no solo necesitas piernas rápidas: también necesitas unas piernas preparadas para frenar.