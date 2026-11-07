Rune Herregodts se une al Movistar Team como nueva contratación 2027

El ciclista belga Rune Herregodts ficha por el Movistar Team para las próximas tres temporadas, reforzando la plantilla con su experiencia en clásicas.

El Movistar Team ha confirmado la séptima incorporación de cara a la próxima temporada ciclista, anunciando la llegada del corredor belga de 28 años, Rune Herregodts. Este fichaje se oficializa el 7 de noviembre de 2026, marcando el inicio de un nuevo ciclo para el conjunto navarro que busca consolidar su presencia en las carreras de un día y las etapas decisivas de las grandes vueltas.

Rune Herregodts refuerza plantilla

El corredor proviene directamente del UAE Team Emirates, donde ha desarrollado su carrera en los últimos años, completando su última temporada en dicha escudería antes de su integración en el equipo español. La firma del contrato asegura la presencia del campeón de Bélgica en la plantilla del Movistar Team durante las próximas tres temporadas, lo que indica un compromiso a medio plazo diseñado para maximizar su desarrollo y contribución al objetivo deportivo global del equipo.

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Experiencia previa en equipo emiratí

Durante su estancia en el UAE Team Emirates, Herregodts ha ejercido principalmente labores de gregario, apoyando a las estrellas del equipo en las etapas de alta montaña y en los esprints masivos. Sin embargo, su palmarés demuestra un perfil versátil que incluye una segunda posición en la Figueira Champions Classic en 2023 y dos podio en etapas del Critérium du Dauphiné. Su paso previo por el UAE Team Emirates Gen Z le ha permitido adquirir una solidez técnica encauzada hacia las incursiones en escapadas y los duelos finales en carreras de alta intensidad.

Declaraciones de Herregodts al equipo

El corredor belga ha expresado su entusiasmo por unirse a la estructura del Movistar Team, destacando que ha observado que la organización está trabajando en la dirección correcta para mejorar su rendimiento competitivo. En sus propias declaraciones, ha afirmado estar convencido de que el equipo está dando pasos adelante en materia de preparación física y táctica, lo que representa un buen entorno para demostrar su calidad individual y ayudar al grupo en carreras por equipos. Herregodts ha mencionado que espera tener más oportunidades para destacar tanto en las escapadas como en las clásicas, lo cual refleja una ambición clara de pasar de un rol de apoyo a uno más protagónico.

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Confianza reforzada con Cian Uijtdebroeks

La decisión de fichar a Herregodts ha sido reforzada por sus conversaciones previas con el joven ciclista Cian Uijtdebroeks, quien ya forma parte de la plantilla del Movistar Team. Según ha indicado el nuevo integrante, hablar con Uijtdebroeks y con el resto del cuerpo técnico le ha permitido conocer la forma de trabajar del grupo, recibiendo una respuesta muy entusiasta que ha validado su confianza en que este es el lugar adecuado para desarrollar su carrera como ciclista profesional y alcanzar el éxito competitivo a nivel mundial.

Valor añadido para el bloque de rodadores

La llegada de Herregodts se encuadra dentro de una estrategia de reforzar el bloque de rodadores y clasicómanos del conjunto, sumándose a otras incorporaciones recientes como Hugo de la Calle, Iván Cobo, Diego Uriarte, Mateo Ramírez, Mads Landbo y Javier Cubillas. El equipo navarro destaca la potencia, experiencia y calidad del nuevo fichaje, confiando en que su llegada aportará un valor significativo al grupo en distintos terrenos de competición. Con Herregodts en la plantilla, el Movistar Team busca dotarse de una capacidad de trabajo colectivo robusta que permita sostener los ritmos exigidos en las carreras más duras del calendario internacional.

Próximos pasos en la temporada ciclista

Con la oficialización de esta contratación, el Movistar Team ha cerrado la mayoría de sus fichajes para la próxima temporada, consolidando una plantilla que espera alcanzar grandes éxitos en el calendario internacional. Herregodts ha manifestado su impaciencia por que llegue el próximo año y comenzar a trabajar juntos para hacer una gran temporada, convencido de que el conjunto tiene todo lo necesario para triunfar. La integración del corredor belga en la pretemporada será clave para asentar la nueva dinámica de equipo y comenzar a sumar resultados relevantes en las primeras carreras del calendario europeo.