Rugby en silla de ruedas: un deporte inclusivo que transforma vidas en España

El rugby en silla de ruedas, impulsado por investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos, ofrece beneficios físicos y psicológicos a personas con discapacidad, pero enfrenta desafíos de financiación en España.

El rugby en silla de ruedas , un deporte que combina elementos del baloncesto, el balonmano, el voleibol y el hockey sobre hielo, ha encontrado en España un terreno fértil para crecer, aunque aún enfrenta desafíos importantes.

Surgido en nuestro país hace apenas una década, este deporte inclusivo permite a personas con diferentes discapacidades físicas competir en igualdad de condiciones, gracias a la colaboración de investigadores como Miriam Salas, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Salas, investigadora postdoctoral en la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas, ha sido clave en la implantación del rugby en silla de ruedas en España, al ver en esta disciplina una herramienta para mejorar la rehabilitación y la calidad de vida de personas con lesión medular cervical.

Aunque también es beneficioso para deportistas con parálisis cerebral u otras discapacidades que afectan a varios miembros, el deporte exige una amplia variedad de gestos técnicos, como pases, recepciones, agarres o extensiones de muñeca, que contribuyen a mejorar la funcionalidad de las extremidades superiores. Además, la práctica regular mejora la capacidad cardiorrespiratoria, fortalece la musculatura implicada en los gestos deportivos y favorece el aumento del metabolismo basal, reduciendo la sensación de fatiga asociada a muchas lesiones medulares.

Para Toni Sánchez, jugador del Quijote Rugby Club en Illescas, Toledo, solo hacen falta ganas de pasárselo bien. Este vitoriano se mudó el año pasado para unirse a un equipo que se ha convertido en referente del deporte adaptado. Sánchez reconoce que los contactos entre sillas pueden hacer que el deporte parezca duro desde fuera, pero asegura que las sillas absorben los golpes y que lo más importante es divertirse.

'Te levantas y sigues jugando. Te lo pasas súper bien', afirma. La modalidad, que forma parte del programa paralímpico desde los Juegos de Atlanta 1996, llegó a España dos décadas después, impulsada por el trabajo de Salas y otros profesionales. Las sillas utilizadas son realmente importantes para personas con lesión medular o cervical, porque permiten desarrollar estrategias y habilidades que luego se trasladan a la vida diaria.

La estabilidad que proporciona la silla deportiva facilita la ejecución de acciones complejas y repetidas, lo que contribuye a mejorar el rendimiento físico general. Los beneficios observados en el alto rendimiento paralímpico también se trasladan a la práctica recreativa y al día a día de los usuarios, permitiendo a los deportistas afrontar con mayor energía las actividades cotidianas.

Pese al crecimiento experimentado en los últimos años, el rugby en silla de ruedas continúa enfrentándose a importantes dificultades para consolidarse en España. Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física, reconoce que el deporte paralímpico vive un momento muy positivo, con más presencia en los medios, equiparación de premios económicos entre medallistas olímpicos y paralímpicos y mayor visibilidad social.

Sin embargo, gran parte de las ayudas públicas en España están vinculadas al alto rendimiento y la competición internacional, lo que limita el apoyo a disciplinas emergentes o proyectos de base.

'Muchas veces los clubes y los jugadores nos piden más recursos. No es que no queramos ayudar más, es que el sistema de financiación está muy orientado al alto rendimiento. Necesitamos más herramientas para seguir desarrollando este deporte', explica Álvarez. Precisamente ese problema en la base se va a hacer patente este fin de semana, cuando se espera la participación de 600 personas con discapacidad en 10 rutas accesibles de senderismo inclusivo en Castilla-La Mancha.

Una iniciativa que demuestra el interés por la actividad física adaptada, pero que también pone de manifiesto la necesidad de más recursos para deportes como el rugby en silla de ruedas, que no solo ofrece beneficios físicos, sino también psicológicos y sociales, al fomentar la integración y la superación personal. Con el apoyo adecuado, este deporte podría seguir transformando vidas y consolidándose como una opción viable para la rehabilitación y el ocio de personas con discapacidad en toda España





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