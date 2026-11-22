El líder de ERC pide al PSOE un gobierno sometido a las izquierdas soberanistas y critica la ley Beckham que encarece la vivienda para los expats.

Javier Rupérez ha dejado claro que los republicanos no buscan gobernar España y ha pedido al Partido Socialista que dirige Pedro Sánchez un proyecto: "Queremos un gobierno del PSOE sometido, presionado, tutelado por nosotros". En un mitin de campaña en el patio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona junto al líder de su formación, Rufián ha dicho que en Cataluña: "Ya está, y es una buena noticia".

Proyecto de gobierno subordinado a ERC

Porque más allá de la "magia", la "fantasía" y la "intoxicación" de la campaña, todo se decide entre "las izquierdas". Si quisiera ser ministro no estaría en Esquerra Republicana, ha manifestado, recalcando que los republicanos no quieren gobernar España, sino que ésta esté bien gobernada, al igual que quieren, ha dicho, las izquierdas soberanistas del resto del país.

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En definitiva, que haya "una aritmética" parlamentaria que permita que haya un nuevo gobierno del PSOE condicionado de nuevo por estas izquierdas. Pero al respecto se ha preguntado qué proyecto tiene para Cataluña el PSC y el PSOE: "¿Quién irá a la Moncloa a defender nuestros derechos y nuestro país? El PSC y (Jordi) Hereu o ERC conmigo? Votad con memoria".

Rechazo a la estrategia de Feijóo y escenario derechista

El pasado jueves con Alberto Núñez Feijóo (PP) y ha rechazado la idea vertida por los socialistas de que fue una "estrategia" política del jefe del Ejecutivo similar a la de Barack Obama de cara a las elecciones estadounidenses de 2008. "Frente quienes van de la mano de quienes niegan derechos a nuestro pueblo", ha sentenciado.

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Durante parte del mitin, Rufián se ha enfocado en, en las que los 'morados' no se presentan en Cataluña y apoyan a ERC. "Algunos dicen 'ya, pero eso de Podemos, qué jaleo ¿no? ¿Por qué hay que salvar a las izquierdas españolas'?", ha manifestado Rufián. Pero por qué hace falta "colaboración con gente diferente". Representar con "orgullo" en el Congreso "la diversidad" de Cataluña, Jordi Pujol y Pasqual Maragall: "No hay una manera correcta de ser catalán (...) La diversidad es magnífica, la pureza, para el aceite de oliva".

Y ha apelado a todos, voten lo que voten, sea cual sea su bandera, su religión o orígenes, a defender "la democracia y el antifascismo" y combatir las "intoxicaciones" de la derecha y la extrema derecha. "Lo tenemos en la sangre. Somos independentistas, progresistas, ecologistas, feministas... Pero, solo hay dos escenarios tras el 29N. Uno es el "mejor", similar al "actual", con un gobierno socialista. Por eso, ha pedido "más fuerza" para "obligar, tutelar y someter" al PSOE junto a otras izquierdas como Podemos, BNG, EH Bildu, Compromís o Adelante Andalucía, incluso Frente Amplio.

Porque si no, ha incidido, los socialistas "se van por donde no toca". Pero el segundo, ha advertido, "es muy real", y es que Feijóo gobierne un Ejecutivo cuyo "presidente de facto" sería Donald Trump. Que Santiago Abascal (Vox) sea vicepresidente aunque "de facto" lo sea Benjamin Netanyahu. Que el exfutbolista portugués Luis Figo, con quien Rufián mantiene un enfrentamiento reciente en redes sociales, "sea ministro de Deportes", Bertín Osborne de Cultura y en Defensa e Interior sigan estando Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Una realidad, ha incidido, en que el presentador de los telediarios sea "Iker Jiménez o Vito Kiles". Porque el resultado de la derecha sea, ha dicho, "210 diputados".

Crisis de vivienda y fin del privilegio fiscal

La derecha hará "cambios constitucionales" e "ilegalizará" a las izquierdas soberanistas, pero también se "cargará" el sistema de pensiones, la sanidad y la educación públicas. Ha enfocado su discurso en la vivienda, apostando por que no sea un "negocio". Ha llamado a acabar con los pisos turísticos, y bajar los alquileres. Pero además, ha llamado a el régimen fiscal especial que da "privilegios" a los "expats", en referencia a los extranjeros de alto poder adquisitivo que residen provisionalmente en España y que "encarecen" la vivienda.

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La ley recibe este nombre tras popularizarse a mediados de los años 2000 el fichaje del futbolista David Beckham por el Real Madrid y se ha referido a ella tras. A su juicio, son personas como él quienes contribuyen a encarecer el mercado de la vivienda y "expulsan" a las familias y jóvenes de sus casas, barrios y ciudades. Y les ha avisado en inglés de que van a tener que pagar: "Expats, you have to pay".

Este régimen fiscal permite a personas que establezcan su residencia fiscal en España tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes, en lugar de por el IRPF, lo que se traduce en menor tributación por los primeros 600.000 euros y no tributar en España por las rentas obtenidas fuera, salvo que sean del trabajo. Por último, Montero ha llamado a votar por los de "abajo" para poder ser "implacables" contra las derechas "e insumisas a un PSOE que nunca cumple lo que promete".