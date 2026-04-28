Rufián acusa a Junts de priorizar intereses empresariales con un billete de 50 euros

Gabriel Rufián, de ERC, protagonizó una dura intervención en el Congreso contra Junts por su voto en contra de la prórroga de los alquileres, utilizando un billete de 50 euros como símbolo de sus intereses.

Gabriel Rufián , portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC ), protagonizó una intervención particularmente incisiva y teatral durante el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados sobre la prórroga de los alquileres.

A pesar de que tanto el Partido Popular como Vox también se opondrán al decreto, Rufián centró su ataque en la postura de Junts per Catalunya, acusándolos de actuar en contra de los intereses de la mayoría de sus votantes y de priorizar intereses empresariales ocultos. La intervención de Rufián se caracterizó por el uso de elementos visuales impactantes y un tono acusatorio directo hacia los siete diputados de Junts presentes en la Cámara Baja.

El punto álgido de su discurso llegó cuando Rufián exhibió un billete de 50 euros, depositándolo en el atril frente a él. Con este gesto, buscaba simbolizar, según sus palabras, la bandera que comparten Junts con el PP y Vox, una bandera que, a su juicio, representa el perjuicio infligido a casi tres millones de personas que se enfrentan a dificultades para pagar el alquiler.

Rufián cuestionó la coherencia de Junts, recordando que el 66% de sus votantes se oponen a su decisión de votar en contra de la prórroga. Además, desmintió las justificaciones esgrimidas por Junts, negando que la prórroga implique expropiaciones, topes cero o perjuicios para los pequeños propietarios.

En cambio, argumentó que la medida ofrece una oportunidad vital a personas que viven con angustia ante la posibilidad de perder su vivienda. El portavoz de ERC también planteó interrogantes sobre posibles intereses empresariales que podrían estar detrás del voto de Junts, preguntando si los diputados tienen empresas con propiedades en alquiler.

Para reforzar su argumento, Rufián sacó un fajo de papeles que contenían 300 comentarios (eliminando los insultos, que habrían elevado el número a 800) recopilados a través de redes sociales, donde ciudadanos catalanes instaban a los diputados de Junts a votar a favor de la prórroga. Ofreció entregar estos comentarios a los diputados de Junts, buscando que reconsideraran su postura.

La intervención concluyó con una acusación directa y personal a los siete diputados de Junts, responsabilizándolos de aumentar la angustia de tres millones de personas. Rufián instó a una declaración de bienes para esclarecer posibles conflictos de interés. Tras finalizar su discurso, se dirigió hacia los escaños de Junts y ofreció nuevamente los papeles con los comentarios de los ciudadanos.

Ante la negativa de los diputados a recibirlos, dejó los papeles en el escaño de Miriam Nogueras, quien se encontraba escribiendo en ese momento. La actuación de Rufián generó un ambiente tenso en el Congreso y reavivó las tensiones entre ERC y Junts, dos formaciones catalanas con visiones diferentes sobre la estrategia a seguir en el ámbito político español.

La polémica se centra en la prórroga de las medidas para evitar desahucios y controlar los precios del alquiler, una cuestión crucial para muchos ciudadanos que se enfrentan a dificultades económicas. La decisión de Junts de votar en contra de la prórroga ha sido interpretada por ERC como una traición a los intereses de la ciudadanía catalana y una muestra de alineamiento con las fuerzas conservadoras.

El debate sobre la prórroga de los alquileres continúa abierto y se espera que la votación final revele la postura definitiva de cada grupo parlamentario





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