Rudy Giuliani se recupera de neumonía grave mientras enfrenta crisis legal y financiera

El exalcalde de Nueva York ha salido de cuidados intensivos tras sufrir una neumonía severa, aunque permanece hospitalizado. El artículo detalla su estado de salud y sus complicadas batallas judiciales.

El estado de salud de Rudy Giuliani , quien fuera el alcalde de Nueva York durante uno de los periodos más turbulentos de la ciudad, ha sido objeto de gran atención pública en las últimas horas.

Según ha informado su portavoz oficial, Ted Goodman, el exmandatario ha logrado salir de la unidad de cuidados intensivos, aunque su situación requiere que permanezca bajo observación médica hospitalaria durante un tiempo prolongado. Giuliani, que cuenta con 81 años, fue diagnosticado con una neumonía severa que comprometió seriamente su capacidad respiratoria.

La gravedad del cuadro clínico fue tal que el paciente necesitó el apoyo de ventilación mecánica para estabilizar sus niveles de oxígeno en sangre, ya que el virus infectó sus pulmones con una rapidez alarmante, superando las defensas naturales de su organismo. Este episodio se ve agravado por una condición preexistente de enfermedad restrictiva de las vías respiratorias, una secuela crónica derivada de su exposición a los escombros y tóxicos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Esta vulnerabilidad pulmonar crónica hace que cualquier infección respiratoria sea potencialmente letal o, al menos, mucho más difícil de combatir que en un paciente promedio. A pesar de la fragilidad de su estado, Giuliani ha intentado proyectar una imagen de resiliencia y continuidad en sus actividades mediáticas. Recientemente, a través de su programa America’s Mayor Live en la plataforma X, el exalcalde se dirigió a sus seguidores, aunque fue evidente que su salud aún no se ha restablecido completamente.

Durante la transmisión, se le escuchó toser repetidamente y admitió abiertamente que su voz se encontraba afectada, lo que le impedía hablar con la potencia y el volumen que suelen caracterizar sus intervenciones públicas. Esta situación no fue un hecho aislado, ya que durante el mes de abril se registró su ausencia en varios episodios de The Rudy Giuliani Show, emitido por LindellTV.

Aunque logró retomar algunas emisiones recientemente, la intermitencia de sus apariciones refleja la lucha interna que libra contra la neumonía y el agotamiento físico general. Su insistencia en seguir comunicándose con el público, incluso en estado de convalecencia, subraya su deseo de permanecer activo en la esfera política y mediática estadounidense. Paralelamente a sus complicaciones médicas, Rudy Giuliani atraviesa uno de los periodos más oscuros y complejos de su trayectoria profesional y financiera.

Su lealtad incondicional hacia Donald Trump, de quien fue abogado personal y aliado estratégico, lo ha llevado a enfrentar una serie de consecuencias legales devastadoras. Tras las elecciones presidenciales de 2020, Giuliani se involucró profundamente en esfuerzos para cuestionar la legitimidad de los resultados, lo que derivó en cargos penales estatales en Arizona relacionados con presuntos esquemas de subversión electoral.

Si bien algunos casos, como el de Georgia, fueron retirados por la fiscalía el año pasado, otros han tenido resultados catastróficos. Uno de los golpes más fuertes fue la sentencia civil que lo obligó a pagar una indemnización de 148 millones de dólares a Ruby Freeman y Shaye Moss, dos trabajadoras electorales de Georgia a quienes acusó falsamente de fraude.

Esta cifra astronómica ha puesto en jaque su estabilidad económica, sumándose a la pérdida de su licencia para ejercer la abogacía tanto en Nueva York como en Washington D.C. , una sanción directa por su participación en los intentos de interferencia electoral. A pesar de este colapso legal y profesional, la relación con el expresidente Donald Trump permanece intacta. Trump ha mantenido su apoyo hacia Giuliani, reconociendo su servicio y lealtad a lo largo de los años.

Esta conexión se manifestó recientemente cuando Trump lo nombró miembro de un consejo asesor dentro del Departamento de Seguridad Nacional, un gesto que sugiere que, a pesar de las condenas judiciales y la inhabilitación profesional, Giuliani sigue siendo una figura de confianza dentro del círculo íntimo del líder republicano. Es importante recordar que esta no es la primera vez que Giuliani lucha contra enfermedades respiratorias graves; en el año 2020, ya había pasado cuatro días hospitalizado debido a las complicaciones del coronavirus, lo que evidencia un patrón de vulnerabilidad respiratoria que ahora se manifiesta con la neumonía.

La combinación de una salud deteriorada, una edad avanzada y una presión legal sin precedentes coloca al exalcalde en una posición de extrema fragilidad, mientras intenta navegar la recuperación física y el caos de sus procesos judiciales pendientes





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