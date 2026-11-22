El arqueólogo Rubén Montoya publica en Crítica un ensayo que une la macrohistoria romana con microhistorias locales, explorando el impacto de los recursos hispanos en el Imperio y la vida cotidiana.

El doctor en Arqueología Romana y profesor asociado en la School of Arts and Humanities de la IE University, Rubén Montoya, presenta una nueva obra editorial que busca redefinir la comprensión pública sobre la presencia romana en la Península Ibérica. Su último ensayo, publicado por Editorial Crítica en 2024, se distingue por integrar rigurosidad académica con narrativa accesible para un amplio espectro de lectores.

La publicación aborda la historia integral de Hispania bajo el dominio imperial, analizando el papel estratégico de esta región como fuente primaria de recursos vitales. Montoya examina cómo el suministro de vino, aceite y metales preciosos impulsó la economía romana y facilitó el ascenso de gobernantes audaces, mientras documenta el efecto transformador de la revolución cristiana en la estructura social de la época.

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Arqueología frente a las fuentes tradicionales

El núcleo metodológico del ensayo se basa en contrastar los datos históricos convencionales con las evidencias materiales desenterradas por cientos de investigadores. Montoya argumenta que la arqueología ofrece una ventana directa a realidades que suelen permanecer ocultas en los textos escritos, proporcionando detalles íntimos sobre la vida cotidiana. Esta perspectiva humaniza el relato histórico, acercando al lector a una realidad distinta a la narrada por las fuentes oficiales.

La investigación incluye un recorrido exhaustivo por castros, urbes de diversas escalas, villas rústicas y accidentes geográficos clave. Un ejemplo notable es el estudio de la antigua ensenada en la desembocadura del Guadalquivir, que conectaba el mar con Hispalis, actual Sevilla, y que registró un maremoto documentado a principios del siglo III d.C. Estos hallazgos aportan capas de información sobre el funcionamiento real de la sociedad.

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Recursos minerales y desarrollo económico

El texto dedica atención significativa a la explotación de recursos naturales, especialmente en el noroeste, donde se encuentran gigantescas explotaciones auríferas. El documento resalta el entorno de Segóbriga, ubicada en Saelices, Cuenca, como otro punto crucial de actividad minera. Esta ciudad, privilegiada con el derecho latino, alcanzó su cénit en la extracción de minerales durante los siglos I y II d.C.

La extracción en Segóbriga requirió un complejo sistema de pozos y galerías subterráneas que se extendían por múltiples kilómetros. A diferencia de Las Médulas, donde la minería domina el paisaje, los vestigios en Segóbriga son menos invasivos pero igualmente reveladores. Las exploraciones han permitido encontrar lucernas intactas en su posición original, cuencos inscritos con los nombres de trabajadores, tanto esclavos como libres, monedas y restos de tejidos.

Microhistorias y narrativa ficcional

Montoya emplea una estructura innovadora donde cada capítulo se abre con un pasaje introductorio de ficción. El autor indaga en los pensamientos de figuras históricas, como un personaje en el templo de Gades, o sumerge al lector en la lujosa villa de Els Munts, en Altafulla, ubicada a 12 kilómetros de Tarraco. Esta residencia pudo haber servido como hogar del emperador, ofreciendo una visión de la élite romana.

La obra también incluye diálogos ficticios con figuras como el poeta Marcial y su colega Quintiliano. Montoya demuestra una destreza literaria combinada con conocimiento histórico, conectando sus dos universos de estudio: Hispania y Pompeya. Una escena conecta estas regiones a través de una figura que sirvió en las guerras cántabras y desarrolló una carrera política en la ciudad del golfo de Nápoles, donde su esposa le dedicó un monumento funerario localizado hace apenas dos años.

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Legado cultural y futuros desafíos

El ensayo desgrana los procesos que transformaron a Hispania, el territorio que más costó pacificar, en una provincia integrada. Montoya señala vías de éxito políticas, comerciales y de entretenimiento, mencionando las célebres victorias en el circo como motores de autointegración en la órbita romana. Sin embargo, admite que aún quedan lugares de batallas por identificar y mucho trabajo por hacer para cambiar el discurso heredado.

El investigador incide en la necesidad de dar a conocer aspectos desconocidos, como la diversidad cultural, lingüística y étnica que pervivió en el norte tras la conquista. La obra busca corregir la idea pulcra y determinista de Roma, mostrando la moneda opuesta: lo cotidiano y lo que a veces pasa desapercibido. Esta aproximación revela cómo funcionaba la sociedad real de la calle, que constituía la inmensa mayoría de la población durante el dominio imperial.