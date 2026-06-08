Rubén Amón cuestiona los aplausos al papa en el Congreso

El periodista ha destacado la contradicción entre lo dicho y lo aplaudido en el Congreso durante la visita del papa. También ha analizado el discurso del papa y la reacción de los grupos parlamentarios.

Rubén Amón ha cuestionado los aplausos al papa en el Congreso , considerando que existe una contradicción entre lo dicho y lo aplaudido. El periodista ha destacado que el papa se refirió a la defensa de los más débiles, pero la realidad es que la ley del aborto es un tema complejo que va más allá de la ideología.

Amón ha insistido en que su análisis no se centra en el fondo del debate del aborto, sino en la fotografía política que ha dejado el Congreso. Por otro lado, el exsocialista y exembajador de España en El Vaticano, Paco Vázquez, ha celebrado la reivindicación de los valores irrenunciables del catolicismo en el discurso del papa León XIV en el Congreso.

Sin embargo, Rubén Amón ha calificado de 'disparate' la ovación al papa, ya que considera que existe una contradicción entre el discurso del Pontífice y los aplausos de los grupos parlamentarios





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