El Consejo de RTVE rechaza el expediente de la JEC contra Silvia Intxaurrondo por neutralidad, calificando la medida como una anomalía grave que atenta contra el periodismo democrático.

El Consejo de Administración de la Corporación RTVE ha anunciado que ofrecerá toda la asistencia y defensa jurídica necesaria a la presentadora del programa Silvia Intxaurrondo , quien enfrenta un expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central (JEC). Esta disputa surge tras la denuncia presentada por el partido Vox, alegando que la comunicadora vulneró los principios de neutralidad informativa durante la campaña electoral.

El origen del conflicto informativo

El procedimiento fue iniciado por la Junta Electoral Central el lunes, motivado por las declaraciones realizadas durante el tramo de análisis de un programa emitido por Televisión Española. En esa intervención, Intxaurrondo cuestionó la lógica de solicitar únicamente al líder de una organización de extrema derecha quién debería realizar la entrevista, desplazando el foco hacia la responsabilidad de los analistas del espacio. Posteriormente, la directora del programa señaló que, aunque se reconoce que dicha figura debe tener cabida en el debate público, existe la percepción de que su presencia representa un riesgo que debe estar acotado.

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Durante el intercambio con la politóloga Cristina Monge, Intxaurrondo planteó abiertamente hasta qué punto debe tenerse en cuenta la presencia de estas posturas en una televisión pública. Estas observaciones fueron el detonante directo de la denuncia por parte de Vox ante el órgano electoral, que interpretó las palabras de la presentadora como una falta de imparcialidad requerida por la normativa vigente en tiempos de proceso electoral.

La defensa institucional de RTVE

El Consejo de RTVE, respaldado por diez de sus quince miembros, ha emitido un comunicado oficial donde describe el expediente como una medida inédita, jurídicamente improcedente y profundamente lesiva para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática. La corporación argumenta que la decisión de la JEC constituye una grave anomalía que atenta contra la esencia misma del oficio de periodista. La institución reafirma su compromiso con la independencia de sus profesionales y asegura que el periodismo de servicio público no puede reducirse a una transmisión mecánica de declaraciones, sino que exige formular preguntas pertinentes y contextualizar los hechos.

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En su argumentación, el organismo público insiste en que es deber del periodismo abrir debates de relevancia social sobre los límites democráticos y la defensa de la igualdad. Consideran contradictorio que la Junta Electoral Central exija una neutralidad que equipare la defensa de los valores constitucionales y los derechos fundamentales con un posicionamiento partidista. Esta postura institucional marca una línea clara de apoyo a la libertad de prensa y a la capacidad de cuestionamiento de los medios públicos.

Respuesta de la presentadora y cuestionamientos éticos

Silvia Intxaurrondo, durante la emisión del día siguiente a la denuncia, anunció que recurrirá la decisión de la Junta Electoral Central hasta agotar todas las instancias judiciales disponibles. Se negó a regatear con la libertad de prensa, defendiendo que el periodismo consiste en hacer preguntas y permitir que se defiendan posiciones contrarias, independientemente de su origen político. La presentadora recibió el expediente con orgullo y honor, interpretando la medida no como un castigo, sino como un reconocimiento a su labor de cuestionamiento.

En su alusión pública, Intxaurrondo lanzó una serie de preguntas retóricas sobre la supuesta neutralidad de la Junta Electoral Central. Cuestionó si es neutral entre el fascismo y la democracia, entre la ciencia y el terraplanismo, o entre un genocidio acreditado y aquellos que lo niegan. Su discurso subrayaba la duda sobre si los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales quedan suspendidos durante el periodo electoral, reafirmando que no renunciará a realizar sus preguntas profesionales.

Consecuencias y próximos pasos legales

La situación ha generado un amplio debate sobre los límites de la neutralidad informativa y la protección de los profesionales de los medios en España. La Corporación de RTVE ha garantizado que trabajará hasta lograr el archivo definitivo del expediente y la plena salvaguarda de los derechos profesionales de Intxaurrondo. Este caso sienta un precedente importante sobre cómo los organismos electorales interpretan la imparcialidad en los medios públicos y hasta qué punto las opiniones periodísticas están protegidas durante los procesos de votación.