RTVE Play celebra su quinto aniversario con récords de audiencia y lanzamientos estratégicos

RTVE Play supera los 17 millones de usuarios registrados en su quinto aniversario, consolidándose como líder BVOD en España con nuevos lanzamientos.

La plataforma digital de RTVE Play ha cumplido cinco años de existencia consolidándose como la líder en consumo de contenidos BVOD en España, un logro respaldado por un incremento del 26,2 % en su audiencia respecto al año anterior. Esta trayectoria se ha celebrado oficialmente durante un acto donde se presentaron las nuevas estrategias de la corporación para mantener su liderazgo en el mercado audiovisual digital.

Resultados y métricas de crecimiento

Los datos publicados por Adobe Analytics revelan que la plataforma cuenta actualmente con más de 17,5 millones de usuarios registrados, lo que representa un aumento superior al 37 % en el último año. El promedio diario de espectadores ha crecido de manera significativa, pasando de medio millón a más de 1,2 millones diarios, lo que demuestra una fidelización notable del público.

Also read Hora y dónde ver la alfombra roja del quinto aniversario de RTVE Play

Además, los usuarios únicos de RTVE Play se han disparado un 75 %, evolucionando de 6,8 millones en septiembre de 2021 a casi 12 millones en septiembre de 2026. En estos cinco años, la plataforma ha acumulado más de 1.178 millones de horas consumidas y 3.208 millones de visualizaciones, superando expectativas y confirmando la solidez del proyecto.

Estrategia de contenidos y nuevas aplicaciones

Entre las principales novedades anunciadas durante el evento se encuentra el lanzamiento de una nueva aplicación vertical de Playz, diseñada específicamente para captar al público más joven. Esta herramienta permite navegar mediante deslizar la pantalla para descubrir minidramas exclusivos, novedades culturales y clips de programas, ofreciendo una experiencia optimizada para el consumo en móviles.

Advertisement

También se ha anunciado el estreno de la serie Estúpido Cupido y la incorporación de nuevas series documentales originales. El canal EN PLAY ha expandido su oferta de entretenimiento con un nuevo córner de ARTE y ha programado un documental y dos proyectos interactivos dedicados al 70º aniversario de TVE, ampliando así su catálogo de casi medio millón de vídeos.

Liderazgo y perspectivas corporativas

Alberto Fernández, director de la plataforma, subrayó que la gente busca en RTVE Play que la televisión pública tenga un sentido claro para la ciudadanía. Considera que la plataforma ofrece entretenimiento, divulgación e información de calidad, construyendo las bases para que RTVE sea sostenible en el futuro mediante nuevas formas de experimentación.

Sergio Calderón, director de TVE, destacó que culminaron octubre con La 1 como la cadena más vista del país por primera vez en 15 años. Calificó estos resultados como la confirmación de un proyecto de calidad dirigido por el presidente José Pablo López, que ha traspasado todas las pantallas y genera récords históricos en el primer lustro de la plataforma.

Presencia institucional y futuro inmediato

El secretario general de RTVE, Alfonso Morales, presentó los lanzamientos indicando que esta oferta más potente y enriquecida culturalmente ayudará a la corporación. El acto contó con la asistencia de la alta dirección corporativa, incluyendo a Eduardo Fernández Palomares, Angélica Rubio y Ana María Bordas, entre otros directores clave.

Advertisement

En el ámbito de la programación especial, RTVE Play retransmitirá por primera vez los Premios Ídolo el 2 de diciembre. Esta decisión forma parte de la estrategia de la plataforma para seguir sumando audiencia y adaptarse a los gustos cambiantes del público español en el entorno digital actual.