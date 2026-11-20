RTVE y Teledeporte ofrecen programación deportiva en directo y sin coste. Incluye fútbol femenino, baloncesto, voleibol y atletismo en Atapuerca desde el 21 de noviembre.

La cadena pública RTVE confirma una programación extensa de eventos deportivos en directo y gratuitos para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Los aficionados podrán acceder a fútbol, natación, atletismo, baloncesto, voleibol y hockey patines a través de Teledeporte y la plataforma digital RTVE Play.

Programación de Fútbol Femenino de Élite

El fútbol femenino ocupa un lugar central en la agenda con la duodécima jornada de la liga, disputada justo antes del parón internacional de selecciones. El sábado 21 a las 12:00 horas se emitirá el enfrentamiento entre Costa Adeje Tenerife y Madrid CFF. Este duelo enfrenta al quinto clasificado contra el sexto, ofreciendo una oportunidad crucial para que ambos equipos busquen el triunfo liguero en abierto.

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Inmediatamente después, a las 19:00 horas, la parrilla presenta el choque entre el primer clasificado y el cuarto. Este partido de alta tensión también estará disponible en abierto en Teledeporte y RTVE Play. El fin de semana futbolístico se extenderá hasta el lunes 23 a las 20:00 horas con un partido relevante que cerrará la jornada competitiva.

Atletismo y Selección Española en Catar

En el ámbito del atletismo, el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca se convertirá en uno de los principales escenarios nacionales e internacionales. El evento XXII Cross Internacional de Atapuerca y la competición a través de Clubes reunirán a cerca de 5.000 atletas, consolidando dos citas de repercusión mundial en la región.

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Paralelamente, en el plano masculino, continúa la disputa en Catar con la presencia de la Selección Española. Las cámaras de Teledeporte y RTVE Play cubrirán todos los partidos del equipo nacional y los encuentros más importantes del torneo. El sábado 21 se podrá ver gratis el debut de Brasil, que se mide a Irlanda, ofreciendo una visión global del campeonato.

Otras Disciplinas y Próximos Pasos

La oferta también incluye hockey patines femenino con el encuentro entre Generali Hc Palau y Cp Vila-Sana Coop D'Ivars el sábado a las 16 horas. La liga femenina de voleibol presentará el duelo entre Fundación Cajasol Andalucía y Heidelberg-Volkswagen. El domingo se verá la Liga femenina de baloncesto con el partido entre Durán Maquinaria Ensino y Spar Girona.

Alta Dirección y Competición Local

Para completar la programación, se emite la Copa del Mundo de saltos de altura de 20 metros (femenino) y 27 metros (masculino) desde Zhaoqing, China. Además, la Superliga BSR España disputa su 6ª jornada con el encuentro entre BSR Amiab Albacete y Bidaideak Bilbao. Todos estos eventos refuerzan el compromiso de RTVE con el deporte accesible para toda la audiencia nacional.