La dirección de RTVE y el Consejo de Informativos rechazan las críticas de Feijóo. El presidente de RTVE respalda a su equipo mientras se mantiene el conflicto sobre las productoras externas.

La dirección de la Corporación de Radiotelevisión Española y su órgano de representación sindical han unificado su postura para defender la labor periodística frente a las severas críticas formuladas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Esta respuesta conjunta surge tras las declaraciones del candidato popular, quien calificó a la televisión pública de "una vergüenza" y comparó su funcionamiento con un medio norcoreano durante una entrevista con la presentadora Silvia Intxaurrondo.

Defensa Unida contra las Declaraciones de Feijóo

El Consejo de Informativos de TVE emitió un comunicado oficial en el que reivindica el trabajo de los profesionales de la cadena pública y exige a los partidos políticos que dejen de utilizar a RTVE como un arma electoral. Este mensaje fue recogido en el Telediario 2 de La 1, donde se subrayó la necesidad de respetar la independencia de los servicios informativos. Aunque la dirección y el consejo coinciden en la defensa de su plantilla, sus posiciones divergen significativamente en otros aspectos clave de la gestión de la cadena.

Also read Debate electoral RTVE 2026: Primeras reacciones en Prado del Rey

La Diferencia Clave Sobre Productoras Externas

La principal discrepancia entre la dirección y el consejo reside en el papel de las productoras externas en la programación de actualidad. El Consejo de Informativos ha denunciado durante meses que los programas realizados por estas empresas colocan a RTVE en el punto de mira debido a un sesgo continuo, especialmente durante el periodo electoral. Esta crítica se ha intensificado recientemente, reflejando un conflicto latente sobre quién debe cubrir los acontecimientos de mayor relevancia informativa en la televisión pública.

Respuesta del Presidente de RTVE a las Críticas

El presidente de RTVE utilizó su cuenta en la red social X para ofrecer su respaldo incondicional a la redacción de Informativos, afirmando que el trabajo de los profesionales "no da vergüenza, da envidia". En una segunda parte de su mensaje, extendió su apoyo a las empresas audiovisuales externas, instándolas a no desanimarse porque crean empleo y descubren talento. Esta postura contrasta con las demandas del consejo, que ha cuestionado en múltiples ocasiones la contratación de estos espacios en lugar de utilizar a los profesionales internos.

Advertisement

El Contexto de la Entrevista con Silvia Intxaurrondo

El conflicto se desencadenó tras la entrevista realizada por Silvia Intxaurrondo, donde Feijóo cuestionó la independencia informativa y defendió la necesidad de recuperar la proporcionalidad en el tratamiento de las noticias según la representación electoral. El candidato popular acusó al modelo de contratación de recibir cantidades millonarias de dinero público independientemente de los resultados de audiencia. Esta intervención generó un intenso debate público y una respuesta inmediata por parte de los organismos internos de RTVE, quienes buscan blindar su criterio profesional.

Impacto en la Cobertura Política y Siguientes Pasos

La situación actual refleja una tensión estructural entre la gestión ejecutiva y la representación sindical, especialmente evidente en programas que han marcado la última legislatura. Mientras la dirección acusa al consejo de aplicar un doble rasero en la fiscalización de estas coberturas, el consejo insiste en que la presencia creciente de espacios externos afecta la credibilidad del servicio público. El debate continuará abierto en las próximas semanas, a medida que avanza el periodo electoral y aumenta la presión mediática sobre la cadena estatal.