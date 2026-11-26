El Consejo de RTVE asume la defensa jurídica de Silvia Intxaurrondo contra la JEC. Advierte de autocensura y riesgo para la libertad de prensa en una decisión inédita.

El Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión Española ( RTVE) ha emitido un comunicado contundente este jueves 26 de noviembre para rechazar frontalmente la apertura de un expediente sancionador a título personal contra la periodista Silvia Intxaurrondo. Este órgano de gobierno ha anunciado su compromiso de asumir la defensa jurídica completa de la presentadora hasta lograr el archivo definitivo del procedimiento, una respuesta histórica que marca un punto de inflexión en la relación entre la televisión pública y los organismos electorales.

Defensa jurídica frente a la sanción electoral

La Junta Electoral Central (JEC) abrió este expediente sancionador a Intxaurrondo por sus intervenciones en el magacín matinal de la cadena, específicamente tras cuestionar la presencia del partido Vox en la señal. El Consejo de Administración considera que esta incoación de un procedimiento sancionador individualizado contra una profesional de la información constituye una medida inédita, jurídicamente improcedente y profundamente lesiva para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática.

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En el texto enviado a los trabajadores antes de la sesión ordinaria, el máximo órgano de gobierno expresa su más firme respaldo y solidaridad con la periodista. Aclaran que, desde el máximo respeto a las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la JEC, la decisión adoptada por el organismo supervisor representa una anomalía grave. RTVE garantiza toda la asistencia y defensa jurídica necesaria, en todas las instancias administrativas y judiciales que correspondan, para salvaguardar los derechos profesionales de la presentadora.

Debate interno y votación en el consejo

La postura oficial del organismo rector no fue unánime, reflejando las tensiones políticas vigentes en la gestión de la cadena. El comunicado fue aprobado por diez de los consejeros afines al Gobierno y sus socios, pero encontró la oposición frontal de los cuatro consejeros nombrados por el Partido Popular (PP) y de otro consejero independiente. Esta divisoria evidencia la complejidad del entorno en el que opera la televisión pública.

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Silvia Intxaurrondo, por su parte, ha respondido a la sanción con orgullo y desafío, escribiendo en sus redes sociales que recibirá la sanción con orgullo y que irán a los tribunales para revertir este ataque a la libertad de prensa. Su actuación en directo, caracterizada por la contundencia en sus críticas a la censura y la autocensura, ha sido el detonante inmediato de esta intervención institucional sin precedentes.

Riesgo de autocensura y consecuencias

El Consejo de Administración advierte explícitamente sobre el riesgo de autocensura que generaría una medida como esta. Señalan que colocar a una presentadora de la televisión pública ante un procedimiento sancionador de la JEC a título personal por sus intervenciones programáticas sentaría un precedente alarmante. La institución teme que esto dissuada a los profesionales de la información de ejercer su labor crítica en tiempos electorales.

Esta no es la primera vez que el Consejo de Administración interviene directamente en controversias, aunque los interlocutores han variado significativamente. En septiembre de 2025, el órgano aprobó, por once votos a favor y cuatro en contra, una condena a los ataques personales y las falsedades dirigidos contra algunas colaboradoras de la cadena. En ese momento, se estableció una distinción clara entre la legítima discrepancia con opiniones y los ataques personales directos.

Otro precedente relevante ocurrió en febrero, cuando el destinatario de la respuesta del Consejo estuvo dentro de la propia Corporación. Tras un informe que denunciaba incumplimientos de las normas informativas en los servicios de noticias, el órgano instó a rectificar a la dirección y a cuestionar la representatividad de la muestra analizada en el estudio. Sin embargo, esta vez el interlocutor es externo y de máxima autoridad: la Junta Electoral Central.

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Contexto previo a las elecciones generales

La intervención se produce en un momento de alta sensibilidad política, a solo tres días de la celebración de las elecciones generales en España. La tensión entre la libertad de expresión en los medios públicos y la regulación estricta de los procesos electorales ha sido un tema recurrente en los últimos meses. La corporación asume ahora un papel activo en la protección de sus profesionales frente a lo que consideran una ingerencia indebida en la línea editorial.

El compromiso de RTVE de acompañar legalmente a Intxaurrondo en todas las instancias implica un gasto y una dedicación de recursos significativos. La dirección de la cadena ha optado por esta vía en lugar de limitarse a declaraciones de solidaridad, demostrando una apuesta clara por la independencia de sus periodistas. El proceso judicial que se inicia determinará si las intervenciones en el magacín matinal están protegidas por la libertad de prensa o si constituyen una falta electoral grave.